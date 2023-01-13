Геймеров утомили громадные миры, в которых не происходит ничего.

Несколько лет назад Ubisoft решила переклассифицировать Assassin’s Creed в крупные ролевые игры со всеми сопутствующими им критериями: большой масштаб, система прокачки, проработанная сюжетная линия. И если ко второму и третьему критериям претензий у игроков не было, то вот в плане масштаба Ubisoft начала перегибать палку, в результате чего уже к Assassin’s Creed Valhalla мир стал шаблонно крупным, но пустым и безжизненным.

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Данное обстоятельство игроки восприняли как недостойное серии Assassin’s Creed, и в следующей части — Mirage — разработчики провели работу над ошибками: уменьшили размер игры, дабы лучше сконцентрироваться на основных «колоннах», поддерживающих устойчивость франшизы.

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По словам разработчиков, такой подход им и самим больше нравится. Ну а когда интересы сторон сходятся, на выходе получается качественный продукт. Так ли это будет в случае с Assassin’s Creed Mirage, узнаем в текущем году; пока без конкретики.