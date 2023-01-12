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Разработчики из студии Soleil совместно с 110 Industries опубликовали новый трейлер научно-фантастического экшена Wanted: Dead, полностью посвящённый тонкостям здешней боевой системы. Данный проект сочетает в себе ближний бой и стрельбу, а все основные акробатические этюды главной героини ставили разработчики игр серии Dead or Alive и Ninja Gaiden.

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Главная героиня Wanted: Dead, лейтенант Ханна Стоун, умеет мастерски махать катаной, делая эффектные выпады в сторону врага. Она также не гнушается использовать перекаты, уходы и любые парирования. В любой момент боя может случиться так, что вместо холодного оружия стоит придётся использовать винтовки, пистолеты и даже гранаты.

Развитие способностей Ханны Стоун идёт в рамках древа навыков с тремя основными «ветвями»: западение, защита и поддержка. Игрок сам сможет выбрать, в каком направлении развивать подопечную, делая больший упор, скажем, на ближний бой или что-то иное с использованием «огнестрела».

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Wanted: Dead поступит в продажу 14 февраля на ПК, PlayStation и Xbox. Действие игры происходит в альтернативном Гонконге.