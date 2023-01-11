Хотя ничто этому не располагало.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

В начале июля прошлого года Rockstar объявила о том, что практически полностью прекратит поддержку Red Dead Online — сетевого компонента вестерна Red Dead Redemption 2, которому он, впрочем, и обязан высокими показателями пользовательского интереса. Летом прошлого года игроки даже «хоронили» данный проект, но на днях случилось чудо: SteamRed Dead Redemption 2 пережил своеобразное «второе рождение», а его «онлайн» в Steam превысил 69 тысяч игроков, что стало абсолютным рекордом.

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Стоит отметить, что события развиваются таким образом без какой бы то ни было помощи со стороны Rockstar: по-видимому, геймеры закупились игрой в рамках зимней распродажи и, проведя в ней несколько сеансов, «распробовали» вестерн.

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Red Dead Redemption 2 вышла на консолях осенью 2018 года, а на PC — годом позже. Несмотря на порядковый номер, с точки зрения внутренней хронологии является приквелом к первой части.