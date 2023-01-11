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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Вторая жизнь Red Dead Redemption 2: в Steam-версии был зафиксирован новый рекорд «онлайна»
Хотя ничто этому не располагало.
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В начале июля прошлого года Rockstar объявила о том, что практически полностью прекратит поддержку Red Dead Online — сетевого компонента вестерна Red Dead Redemption 2, которому он, впрочем, и обязан высокими показателями пользовательского интереса. Летом прошлого года игроки даже «хоронили» данный проект, но на днях случилось чудо: SteamRed Dead Redemption 2 пережил своеобразное «второе рождение», а его «онлайн» в Steam превысил 69 тысяч игроков, что стало абсолютным рекордом.

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Стоит отметить, что события развиваются таким образом без какой бы то ни было помощи со стороны Rockstar: по-видимому, геймеры закупились игрой в рамках зимней распродажи и, проведя в ней несколько сеансов, «распробовали» вестерн.

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Red Dead Redemption 2 вышла на консолях осенью 2018 года, а на PC — годом позже. Несмотря на порядковый номер, с точки зрения внутренней хронологии является приквелом к первой части.

#rockstar games #red dead redemption 2 #red dead online
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Antichrist606
22:00
Помимо кинематографического фпс, в плойках есть и такие новшества как оптимизация (кастрация) графики в целом, и динамическое разрешение в частности).
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
Скиталец
21:59
В апшеронске очень много пивников, что слабо адрес написать? Где ты меня якобы будешь завтра ждать...
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Козырной Туз
21:58
То есть ты питух и ссанина в одном лице или ты просто фанат золотого дождя с питухами?
Новым командующим СВО назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Antichrist606
21:58
Вот скажи, ты долго думал?! Во первых статья про ДРАЙВЕР, и естественно, что тут будет про фпс. Во вторых, пожар плоек куда более реален, чем у ПК, просто сравни качество охлаждения и доступные объёмы...
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Pilat2009
21:57
Сколько ты знаешь любимых пивников в апшеронске? ))) Ахаха )))
Новым командующим СВО назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Romulox
21:57
Я тот, чьё содержимое мочевого пузыря ты принимаешь за майкопское пиво.
Новым командующим СВО назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
[IRanPast]
21:57
Бот тупой, ты думаешь нельзя найти и посмотреть, что писал это ты там!?
Объём военной помощи Украине со стороны Запада почти сравнялся с военным бюджетом России за год
Pilat2009
21:57
А ты наxуя здесь нарисовался, апеZдол?
Новым командующим СВО назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Скиталец
21:56
Ну скажи адрес пивника, но только не сливайся вроде бы вопрос такой несложный
Новым командующим СВО назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
[IRanPast]
21:56
Зачем ты его о чём-то спрашиваешь? Поставь минус, кинь жалобу на спам
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