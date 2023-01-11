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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Microsoft подтвердила проведение игрового мероприятия в конце января, на котором покажет игры своих студий
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На днях с подачи игровых СМИ стало известно, что Microsoft готовится провести в конце января мероприятие, посвящённое видеоиграм от своих внутренних студий. Ждать подтверждения этих сведений долго не пришлось: сегодня рэдмондцы официально заявили, что ровно через две недели, 25 января в 23:00 по московскому времени, проведёт мероприятие Developer_Direct.

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Как и сообщали СМИ, в рамках Developer_Direct нам покажут новости касательно The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall и других проектов. Что касается Starfield, то в вышеуказанном мероприятии она участие не примет, поскольку требует большого количества времени на презентацию. По такому случаю в обозримом будущем Starfield получит собственное отдельное шоу.

#microsoft
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