Коих теперь вагон и маленькая тележка.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

На днях с подачи игровых СМИ стало известно, что Microsoft готовится провести в конце января мероприятие, посвящённое видеоиграм от своих внутренних студий. Ждать подтверждения этих сведений долго не пришлось: сегодня рэдмондцы официально заявили, что ровно через две недели, 25 января в 23:00 по московскому времени, проведёт мероприятие Developer_Direct.

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Как и сообщали СМИ, в рамках Developer_Direct нам покажут новости касательно The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall и других проектов. Что касается Starfield, то в вышеуказанном мероприятии она участие не примет, поскольку требует большого количества времени на презентацию. По такому случаю в обозримом будущем Starfield получит собственное отдельное шоу.