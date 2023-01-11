Но есть нюансы, про которые стоит помнить.

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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что VK в текущем году планирует инвестировать около 300 млн руб. в российские студии видеоигр, а также запустить в университетах образовательные программы для подготовки профильных кадров. Компания намерена сосредоточиться на низкобюджетных проектах с коротким циклом разработки, поскольку высокобюджетные игры только за счёт российского рынка окупить будет сложно.

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Информация о запланированных инвестициях была прописана в презентации VK «Развитие игровой индустрии в 2023-2024 годах», которую представили на совещании с представителями отрасли в Минцифры 15 декабря. Из документов следует, что холдинг намеревается запустить профильные образовательные программы в вузах: ВШЭ, ВГУ, ИТМО, ПГУ, ИГЭУ, МИРЭА. Это должно помочь «взрастить» нужных профильных специалистов. Тратить означенную сумму денег будут через VK Play.

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В самом VK отказались комментировать детали презентации. Сама компания фактически продолжает стратегию My.Games, которую холдинг в сентябре 2022 года продал за $642 миллиона управляющему LETA Capital Александру Чачаве. Сама же My.Games объявила об уходе с российского рынка в конце прошлого года.