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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли слухи о массовом внедрении меньшинств в игру по требованию Microsoft
Здесь главное, чтобы меньшинства не стали большинством. Иначе нехорошо получится.
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На днях по Сети поползла информация о том, что GSC Game World ради соглашения с Microsoft пошла на условие о внедрении в S.T.A.L.K.E.R. 2 различных меньшинств. Соответствующая информация была подкреплена якобы скриншотом с соответствующим заявлением одного из комьюнити-менеджеров студии в её официальном Discord-канале. Тема получила общественный резонанс, и вот, теперь выяснилось, что на самом деле никаких требований со стороны Microsoft не было, скриншот является фейковым, а меньшинства внедрять в игру не собираются.

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Строго говоря, сам сеттинг Зоны не располагает к активному продвижению в нём различного рода меньшинств, поэтому, в частности, раздосадованные геймеры и ринулись критиковать разработчиков за такое решение. К счастью, оно оказалось ложным.

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Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться в этом году; пока без конкретики.

#s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
2
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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли слухи о массовом внедрении меньшинств в игру по требованию Microsoft
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