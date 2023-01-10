Независимый российский разработчик Александр Решетников, известный также как EMIKA_GAMES, выпустил в продажу свой атмосферный проект September 7th. Атмосферность данной игры действительно является её ключевой «фишкой», поскольку мы имеем дело с привычным уже «симулятором ходьбы».
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На прохождение September 7th геймер затратит около 40 минут, в описании геймплея указано, что тут очень много всего с претензией на реализм. Главный герой проекта — старшеклассник Дима, который 7 сентября переезжает в новую квартиру. Через несколько дней после переезда парень получает куклу Рождественского эльфа, после чего в квартире начинают происходить жуткие вещи.
«Вы верите в существование рождественских эльфов, которые появляются в канун Нового года и Рождества? Если да, то вероятнее всего вы слышали о добрых эльфах. Но представьте, что ещё существуют злые эльфы. Они творят безумие и могут прийти к вам в любое время, если им станет скучно. Они следят за вами и испытывают вас. А возможно просто хотят повеселиться. Станете ли вы играть по их правилам?» — гласит официальное описание игры в Steam.
Кстати, о Steam: проект был крайне тепло принят публикой. НА момент написания данного материала он собрал 118 отзывов, из которых 87 % — положительные. Пожелаем Александру Решетникову удачи с его новыми проектами.