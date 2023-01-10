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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Хоррор September 7th про переезд в жуткую квартиру от российского разработчика-одиночки был тепло принят публикой
Ковёр на стене и грязный подъезд здесь присутствуют!
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Независимый российский разработчик Александр Решетников, известный также как EMIKA_GAMES, выпустил в продажу свой атмосферный проект September 7th. Атмосферность данной игры действительно является её ключевой «фишкой», поскольку мы имеем дело с привычным уже «симулятором ходьбы».

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На прохождение September 7th геймер затратит около 40 минут, в описании геймплея указано, что тут очень много всего с претензией на реализм. Главный герой проекта — старшеклассник Дима, который 7 сентября переезжает в новую квартиру. Через несколько дней после переезда парень получает куклу Рождественского эльфа, после чего в квартире начинают происходить жуткие вещи.

«Вы верите в существование рождественских эльфов, которые появляются в канун Нового года и Рождества? Если да, то вероятнее всего вы слышали о добрых эльфах. Но представьте, что ещё существуют злые эльфы. Они творят безумие и могут прийти к вам в любое время, если им станет скучно. Они следят за вами и испытывают вас. А возможно просто хотят повеселиться. Станете ли вы играть по их правилам?» — гласит официальное описание игры в Steam.

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Кстати, о Steam: проект был крайне тепло принят публикой. НА момент написания данного материала он собрал 118 отзывов, из которых 87 % — положительные. Пожелаем Александру Решетникову удачи с его новыми проектами.

#emika games #september 7th
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wwr222
13:59
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Козырной Туз
13:59
ты уже слит в унитаз, далбаеб
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Шебуршоид
13:58
"Ни чего"? "Ничего" пишется слитно.
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
A224
13:58
когда-то давно у меня был этот залман 7700cu. на самом деле дрыковый кулер несмотря на медь и на вес и размеры. но для тех времён его хватало почти везде а ноктуа 15 стоит прямо сейчас в корпусе
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
GPretender
13:58
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
nonses84
13:58
Если нет поддержки ощущения рта на моём фалоссе в топку 😂
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Козырной Туз
13:57
Так ты же далбаеб и поступаешь как далбаеб. Ни чего удивительного, можешь ещё сам у себя посасать для твоего удовольствия.
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Руфусс
13:57
Я rx6000 купил майненную, как в акции поучавствовать? Наверняка владелец не реализовал её
AMD раздает Company of Heroes 3 с процессорами Ryzen 5000
Шебуршоид
13:56
Пруф отправил модератору.
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Козырной Туз
13:56
Где оскорбление? пруфы
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
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