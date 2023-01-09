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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Красоты Скеллиге в трейлере графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition
«Некстген» — это PlayStation 6, верно? Ведь правильно же?
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Моддер Halk Hogan, чья работа в значительной степени применяется в так называемой некстген-версии The Witcher 3 Wild Hunt, сейчас активно трудится над обновлённым вариантом своей графической модификации HD Reworked Project. Как и следовало ожидать, изживший себя термин «некстген» преследует нас и здесь, но главное не это, а то, что моддер опубликовал видео, в котором можно полюбоваться красотами графически усовершенствованного архипелага Скеллиге.

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Стоит помнить, что модификация от Halk Hogan затрагивает исключительно качество текстур: после её установки в игре становится меньше «мыла». За всё остальное — освещение, затенение и прочие трассировки лучей уже отвечают штатные ресурсы игры.

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Обновлённая графическая модификация должна выйти в первом квартале этого года, но пока без подробностей.

#cd projekt red #the witcher 3 wild hunt
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AntiKakol
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DANYNAFIG
20:38
А зеленский нарк бедет там ? :)
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wooopggabg
20:37
А, понял. Так он давно его бросил же. Занимается гидрой, которая хотя бы денег приносит
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Козырной Туз
20:36
Ха ха, я узнал не первой фотке тачка девушки Шешандрика которую он променял на 4080.
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Каа
20:36
Сдать бы это на металл и больше не работать.. да, наверное, фонит, аки солнце...
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hooteenpooy
20:36
Слишком много набросил 😂 Я как раз подумываю над тем чтобы купить консоль следующего поколения – PS 6 или что-то подобное. Цены на видимокарты AMD и nVidia вообще не впечатляют.
Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR
wwr222
20:36
Не знаю даже. Для Европы и США точно нет. Да и в Японии ведь выпускался тот же Lexus LFA гораздо мощнее 280 коней.
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
REY_B_
20:34
Если Китай не победит, значит победит Тайвань и США? Вот они уж точно нет! Скорее опять будет украинский сценарий - Тайвань будет сидеть в обороне долго, на хлебе, воде и некоторое время, пока всех не...
Microsoft остановит поддержку Windows 7 и 8.1 уже завтра — окончательно и бесповоротно
wwr222
20:34
Не выйдет. Статья уйдет на модерацию...Пусть уж так.
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
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