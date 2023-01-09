Моддер Halk Hogan, чья работа в значительной степени применяется в так называемой некстген-версии The Witcher 3 Wild Hunt, сейчас активно трудится над обновлённым вариантом своей графической модификации HD Reworked Project. Как и следовало ожидать, изживший себя термин «некстген» преследует нас и здесь, но главное не это, а то, что моддер опубликовал видео, в котором можно полюбоваться красотами графически усовершенствованного архипелага Скеллиге.
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Стоит помнить, что модификация от Halk Hogan затрагивает исключительно качество текстур: после её установки в игре становится меньше «мыла». За всё остальное — освещение, затенение и прочие трассировки лучей уже отвечают штатные ресурсы игры.
Обновлённая графическая модификация должна выйти в первом квартале этого года, но пока без подробностей.