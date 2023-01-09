Почему — непонятно.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

В игропроме порой происходят вещи, которые вызывают удивление даже у матёрых геймеров и новостников. Например, сегодня в «выживаче» DayZ без видимой на то причины произошло знаменательное событие: был зафиксирован рекордный показатель одновременного «онлайна»: в конце выходных в PC-версии проекта от Bohemia Interactive присутствовали свыше 61 тысячи человек.

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Предыдущий рекорд одновременного «онлайна», например, был зафиксирован прошлой весной, и тогда составлял примерно 58 тысяч человек.

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Стоит отметить, что несмотря на первоначально предвзятое отношение игроков к DayZ, со временем проект развился, лишился «родовых травм» и в целом обрёл достойный вид. На сегодняшний день актуальный пользовательский рейтинг DayZ в Steam составляет 87 %.