В игропроме порой происходят вещи, которые вызывают удивление даже у матёрых геймеров и новостников. Например, сегодня в «выживаче» DayZ без видимой на то причины произошло знаменательное событие: был зафиксирован рекордный показатель одновременного «онлайна»: в конце выходных в PC-версии проекта от Bohemia Interactive присутствовали свыше 61 тысячи человек.
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Предыдущий рекорд одновременного «онлайна», например, был зафиксирован прошлой весной, и тогда составлял примерно 58 тысяч человек.
Стоит отметить, что несмотря на первоначально предвзятое отношение игроков к DayZ, со временем проект развился, лишился «родовых травм» и в целом обрёл достойный вид. На сегодняшний день актуальный пользовательский рейтинг DayZ в Steam составляет 87 %.