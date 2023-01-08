Очевидно, речь идёт о ремейке.

Несмотря на то, что Ubisoft время от времени генерирует информационные поводы на тему грядущего ремейка Splinter Cell, эти материалы, словно заколдованные, теряются в массе других инфоповодов, в результате чего многие геймеры до сих пор не в курсе, что ещё в декабре 2021 года был анонсирован соответствующий проект. Безусловно, к ответственной за маркетинг команде Ubisoft есть претензии, но сегодня компания решила потихоньку исправляться. В частности, в Twitter компании появился «пост» с изображением характерного «трёхглазого» прибора ночного видения Сэма Фишера — главного героя Splinter Cell.

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Строго говоря, данная публикация ни к чему Ubisoft не обязывает, но геймеры трактовали её как подготовку к некоему новостному материалу на тему ремейка.

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Важно помнить, что ремейк Splinter Cell был анонсирован с весьма скромным объёмом информации: в обновлённой версии будет несколько адаптирован сюжет «в угоду современной аудитории», тем самым в очередной раз размывая термин «ремейк», ну а к полноценной разработке Ubisoft так и не приступила — по состоянию на ноябрь 2022 года новые-старые приключения Сэма Фишера находились лишь в стадии прототипа. Никаких даже приблизительных сроков сдачи проекта в релиз нет.