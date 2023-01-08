Было бы странно, если бы было иначе.

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Чуть больше месяца осталось до выхода The Settlers New Allies — следующей части культовой серии стратегий немецкой школы. И по такому случаю на EGS-страничке новинки появились её минимальные и рекомендованные системные требования. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что требования максимально демократичными. С другой стороны, ожидать от проекта в таком жанре запредельных системных требований было бы странно.

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Но приступим к делу. Минимальные системные требования:

процессор: Intel Core i3-6100 или AMD Ryzen 3 1200;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon 550;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 1600;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470;

операционная система Windows 10.

Как видно, системные требования неполные — в частности, отсутствуют требования к необходимому свободному пространству на накопителе. Но в любом случае, вряд ли финальные требования, если они и будут опубликованы, будут сильно отличаться от вышеуказанных.

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Релиз The Settlers New Allies назначен на 17 февраля. Игру разработала и издаёт Ubisoft, поэтому в России она будет доступна только в «народной» версии.