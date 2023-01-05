Epic Games наглядно продемонстрировала, что не собирается переставать быть раздатчиком бесплатных игр и в этом году. Сегодня в магазине компании стартовала раздача сразу двух достойных внимания подарков: Kerbal Space Program и Shadow Tactics Aiko’s Choice. Акция продлится ровно неделю — до следующего четверга, 12 января.
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Kerbal Space Program представляет собой «залипательный» симулятор руководителя космической программы вымышленных разумных человекоподобных существ. Игроку необходимо проводить исследования, конструировать космические аппараты и запускать их на орбиту или же в дальние путешествия. Важно помнить, что перед нами именно симулятор, так что сложность его освоения — соответствующая.
Shadow Tactics Aiko’s Choice же представляет собой отдельное дополнение к стелс-игре Shadow Tactics, где нам предстоит играть за Айко в Японии эпохи Эдо.
Через неделю нам раздадут кооперативную головоломку First Class Trouble.