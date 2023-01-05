Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Инди-долгострой Dwarf Fortress за месяц разошёлся тиражом в 500 тысяч копий
Игрушка, хоть и примитивная донельзя, оказалась очень популярной.
рекомендации
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Разработчики Тарн и Зак Адамсы в декабре минувшего года наконец-то осуществили свою мечту и завершили разработку проекта Dwarf Fortress, на которую у них ушло двадцать лет. Вложенное время и ресурсы уже себя полностью оправдали, и вот, по состоянию на сегодняшний день известно, что тираж Dwarf Fortress с 6 по 31 декабря включительно составил полмиллиона копий.

реклама

Dwarf Fortress представляет собой симулятор колонии гномов (дворфов), которым необходимо добывать ресурсы и расширять свою оперативную «базу».

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Стоит отметить, что Dwarf Fortress не только довольствуется огромными для проекта в таком жанре и с таким крошечным бюджетом продажами, но и высоченным пользовательским рейтингом, что прямо свидетельствует о том, что труд братьев-разработчиков был не напрасным.

#dwarf fortress
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Долгострой Dwarf Fortress стартовал со второго места в чарте продаж в Steam
Продажи долгостроя Dwarf Fortress превзошли все ожидания разработчиков, а стоимость проекта в России снизилась
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
154
Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
14
Сравниваю цены на офлайн и онлайн маркетплейсах и магазинах
9
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
9
Обзор смартфона itel Vision 3 Plus – огромный экран, ёмкий аккумулятор и низкая цена
6
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
6
Главные игры января 2023 года
4
От Doge до Drake, вот 10 интернет-моментов, которым в 2023 году исполнится 10 лет
9
Продажи игр на дисках за год выросли вдвое в России - разбираемся как такое стало возможным
6
О главной проблеме отечественной «фабрики грёз»
5

Сейчас обсуждают

putler
16:20
А у кого еще выигрывать то? Злые укронарциссы из ВСУ хаймерсами русских ванек поливают. А гражданские, они же ведь ничего сделать не могут.
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
Вячеслав Пилецкий
16:17
Скажи добрый человек. На кого валить кроме Чубайса? На Ельцина, так ему топереча насрать на всех. Он в раю наверно, америкосы помогли с доставкой. Остается только Чубайс.
В России за копейки продали прифронтовой завод по ремонту БМП – предприятие распилят на металл
-=metallist=-
16:17
Готов рискнуть?
GeForce RTX 4070 Ti назвали провальной несмотря на высокие показатели производительности в играх
Максим
16:15
нам тут намедни кто-то пытался донести, что 4090 адекватна в цене, а вы тут про свою 4070Ти с её неадекватностью, право же
GeForce RTX 4070 Ti назвали провальной несмотря на высокие показатели производительности в играх
putler
16:15
Ты не сюда пишешь. Этот сайт про политоту, а не про железо.
Пригожин сообщил о помиловании заключённых, принимавших участие в СВО в Украине в рядах ЧВК «Вагнер»
Дмитрий
16:14
Специалист с отвратительной пунктуацией пятиклассника троечника!)))
GeForce RTX 4070 Ti назвали провальной несмотря на высокие показатели производительности в играх
An1
16:12
смысла нет брать 4 ую линейку, она проходная, 3 ая дешевле и 100% проработает следующие 20 лет, а 4 ая не доживет до своего гарантийного срока я тебе говорю, как специалист, что 4 ая линиейка она вся...
GeForce RTX 4070 Ti назвали провальной несмотря на высокие показатели производительности в играх
AntiKakol
16:11
Конечно, ципсятко, ведь выпущенные из укротюрем торнадовцы только тем и занимаются, что бабулек через дорогу вна404 переводят.
Пригожин сообщил о помиловании заключённых, принимавших участие в СВО в Украине в рядах ЧВК «Вагнер»
Александр Иванов
16:11
У лахлов в методичке про это не сказанно
Больше металлолома: французские AMX-10 RC едут на Украину
Роман Ефимочкин
16:07
Ебанутые )))
McDonald’s может уйти из Казахстана из-за запрета компанией на поставки мяса из России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем