Игрушка, хоть и примитивная донельзя, оказалась очень популярной.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Разработчики Тарн и Зак Адамсы в декабре минувшего года наконец-то осуществили свою мечту и завершили разработку проекта Dwarf Fortress, на которую у них ушло двадцать лет. Вложенное время и ресурсы уже себя полностью оправдали, и вот, по состоянию на сегодняшний день известно, что тираж Dwarf Fortress с 6 по 31 декабря включительно составил полмиллиона копий.

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Dwarf Fortress представляет собой симулятор колонии гномов (дворфов), которым необходимо добывать ресурсы и расширять свою оперативную «базу».

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Стоит отметить, что Dwarf Fortress не только довольствуется огромными для проекта в таком жанре и с таким крошечным бюджетом продажами, но и высоченным пользовательским рейтингом, что прямо свидетельствует о том, что труд братьев-разработчиков был не напрасным.