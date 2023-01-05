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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Sony удалось продать 30 миллионов консолей PlayStation 5
На это компании потребовалось два с лишним года.
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Хотя за последние годы в геймерской среде возросла популярность PC как игровой платформы, любителей проходить новинки, развалившись на мягком диване, в мире вагон и маленькая тележка. Как стало известно сегодня в рамках выступления руководителя подразделения Sony PlayStation Джима Райана, мировые продажи консолей PlayStation 5 преодолели отметку в 30 миллионов экземпляров.

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По словам Райана, декабрь 2022 года стал рекордным в плане продаж PlayStation 5. И хотя конкретных чисел глава PlayStation не назвал, вместо него это сделали журналисты VGChartz: по имеющимся у издания сведениям, за декабрь удалось реализовать более миллиона консолей PlayStation 5.

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3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
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-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Такая популярность спустя два с лишним года после запуска данных консолей в продажу вполне закономерна: во-первых, промышленность начала удовлетворять спрос на соответствующие устройства, а во-вторых, количество игр, ради которых имеет смысл приобретать современную консоль, за это время значительно увеличилось.

#sony #playstation 5 #игровые приставки #игровые консоли
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