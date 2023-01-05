Хотя за последние годы в геймерской среде возросла популярность PC как игровой платформы, любителей проходить новинки, развалившись на мягком диване, в мире вагон и маленькая тележка. Как стало известно сегодня в рамках выступления руководителя подразделения Sony PlayStation Джима Райана, мировые продажи консолей PlayStation 5 преодолели отметку в 30 миллионов экземпляров.
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По словам Райана, декабрь 2022 года стал рекордным в плане продаж PlayStation 5. И хотя конкретных чисел глава PlayStation не назвал, вместо него это сделали журналисты VGChartz: по имеющимся у издания сведениям, за декабрь удалось реализовать более миллиона консолей PlayStation 5.
Такая популярность спустя два с лишним года после запуска данных консолей в продажу вполне закономерна: во-первых, промышленность начала удовлетворять спрос на соответствующие устройства, а во-вторых, количество игр, ради которых имеет смысл приобретать современную консоль, за это время значительно увеличилось.