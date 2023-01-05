На это компании потребовалось два с лишним года.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Хотя за последние годы в геймерской среде возросла популярность PC как игровой платформы, любителей проходить новинки, развалившись на мягком диване, в мире вагон и маленькая тележка. Как стало известно сегодня в рамках выступления руководителя подразделения Sony PlayStation Джима Райана, мировые продажи консолей PlayStation 5 преодолели отметку в 30 миллионов экземпляров.

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По словам Райана, декабрь 2022 года стал рекордным в плане продаж PlayStation 5. И хотя конкретных чисел глава PlayStation не назвал, вместо него это сделали журналисты VGChartz: по имеющимся у издания сведениям, за декабрь удалось реализовать более миллиона консолей PlayStation 5.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Такая популярность спустя два с лишним года после запуска данных консолей в продажу вполне закономерна: во-первых, промышленность начала удовлетворять спрос на соответствующие устройства, а во-вторых, количество игр, ради которых имеет смысл приобретать современную консоль, за это время значительно увеличилось.