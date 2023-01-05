Куй железо…ну, вы поняли.

Лука «poncle» Галанте опубликовал в сообществе Steam отдельное большое сообщение, в котором попытался рассказать о дальнейших планах по поддержке «внезапного хита» Vampire Survivors. Геймдизайнер дал понять, что был искренне удивлён и рад тому, что проект получил несколько важных наград в ушедшем году, включая «Прорыв года» на мероприятии Golden Joystick Awards 2022.

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Что касается 2023-го года, то на него у разработчиков Vampire Survivors определённо есть большие планы. Например, сейчас идёт работа над обновлённым движком для ПК-версии Vampire Survivors, который в будущем заменит первоначальный, собранный на JavaScript. Авторы рассказали, что даже первая редакция нового движка работает быстрее JS-оригинала аж в 10 раз.

Сейчас ещё нужно поработать над физикой, которая на новом движке ведёт себя слишком «реалистично» по сравнению с той, что работает на JavaScript. Новый движок уже используется в версиях игры для Xbox и мобильных устройств.

Также Лука Галанте отметил, что выпущенное в середине прошлого месяца дополнение Legacy of the Moonspell было достаточно тепло принято публикой, поэтому подобных DLC стоит ожидать и в будущем. Наконец, геймдизайнер признался, что трудится с командой над новой игрой, никак не связанной с Vampire Survivors, но подробности появятся чуть позже.

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Напомним, Vampire Survivors вышла в Steam 20 октября прошлого года. За это время проект собрал более 166 тысяч отзывов, из которых 98 % — положительные.