Самые ожидаемые видеоигры в наступившем году у каждого свои, но в целом можно предположить, что большинство геймеров на планете ожидают выхода Starfield от создателей The Elder Scrolls и Fallout, а на просторах СНГ, хоть и теперь без главного — российского — рынка, спят и видят, как будут проходить S.T.A.L.K.E.R. 2. Оба данных проекта заявлены к выходу в 2023 году, но когда точно это произойдёт, пока неизвестно. Впрочем, благодаря организаторам церемонии The Game Awards у нас появилось пусть и весьма просторное, но всё же «окно» релиза, из которого следует, что и Starfield, и S.T.A.L.K.E.R. 2 появятся на свет до конца июня включительно.
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Вместе с тем организаторы The Game Awards, у которых наверняка имеются связи в студиях-разработчиках, что до указанного срока в продажу также поступят Redfall, ARK 2, новая Forza Motorsport и ещё целый перечень игр, указывать которые в данном материале, пожалуй, нет смысла по причине их незначительности.
Важно помнить, что опубликованный организаторами TGA перечень является предварительным. Как всё получится на самом деле, узнаем из официальных новостей от разработчиков и издателей.