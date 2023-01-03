О том, что лучшей игрой прошлого года признана Elden Ring, сейчас не знает только совсем ленивый. Безусловно, далеко не все игровые издания разделяют эту точку зрения, но тех, кто признали творение FromSoftware лучшим, оказалось подавляющее большинство. Причём подавляющее настолько, что Elden Ring был установлен рекорд как самая награждённая высшей наградой игра: на сегодняшний день 324 издания назвали данный проект «Игрой года».
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На втором месте с многократным отставанием от лидера расположилась God of War Ragnarok с 74 наградами, на третьем — Immortality с 6 наградами. Остальные игры, наверное, не имеет смысл перечислять, поскольку они получили свои награды «Игра года» лишь от крайне узконаправленных изданий, да и максимальное количество наград в их случаях не превышало четырёх, что в сравнении с тремястами двадцатью четырьмя наградами у Elden Ring вызывает не более чем умиление.
Elden Ring вышла в конце февраля минувшего года, а в конце года впервые получила внушительную скидку, что и поспособствовало повторному скачку популярности проекта и новым наградам от менее зажиточных изданий и блогеров.