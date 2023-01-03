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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Elden Ring получила рекордное для индустрии количество наград «Игра года»
Обогнав The Last of Us Part II совсем чуть-чуть, но этого оказалось достаточно.
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О том, что лучшей игрой прошлого года признана Elden Ring, сейчас не знает только совсем ленивый. Безусловно, далеко не все игровые издания разделяют эту точку зрения, но тех, кто признали творение FromSoftware лучшим, оказалось подавляющее большинство. Причём подавляющее настолько, что Elden Ring был установлен рекорд как самая награждённая высшей наградой игра: на сегодняшний день 324 издания назвали данный проект «Игрой года».

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На втором месте с многократным отставанием от лидера расположилась God of War Ragnarok с 74 наградами, на третьем — Immortality с 6 наградами. Остальные игры, наверное, не имеет смысл перечислять, поскольку они получили свои награды «Игра года» лишь от крайне узконаправленных изданий, да и максимальное количество наград в их случаях не превышало четырёх, что в сравнении с тремястами двадцатью четырьмя наградами у Elden Ring вызывает не более чем умиление.

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Elden Ring вышла в конце февраля минувшего года, а в конце года впервые получила внушительную скидку, что и поспособствовало повторному скачку популярности проекта и новым наградам от менее зажиточных изданий и блогеров.

#elden ring #fromsoftware
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dagnoparte
16:50
кипр наш))))
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
warmuza
16:46
не улавливаю логики, говоришь бессвязно
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
Рука моет руку
16:45
У Путина есть деньги на rtx 4000.
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
warmuza
16:43
даже Путин?
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
Fizik56
16:43
Учитывая никчемность и бесхарактерность нынешнего немецкого руководства, пшеки реально могут получить с них бабосы, не все конечно, но половину вполне реально.
Польша просит ООН посодействовать в выплате репараций от Германии
Рука моет руку
16:41
А что там представлять, на 15% мощнее 4080, и настолько же слабее 4090.
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
Евгений Попов
16:41
Канал на ютубе? Ну тогда да, это железный аргумент.
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Necrocannibal Dead
16:41
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Рука моет руку
16:40
Если ты нищий в этом никто не виноват
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
Евгений Хрипков
16:39
Игру явно онли с торрента тянуть буду😄
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
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