Соответствующий геймплей также опубликован.

Duke Nukem 3D по праву принадлежит к категории культовых шутеров середины—конца 1990-х. В 2010 году, ещё задолго до «бума» ремейков и ремастеров всего подряд, существовал проект по обновлению приключений накачанного блондина с вредными привычками. К сожалению, годом спустя данный проект был заброшен, однако определённые наработки остались, и теперь у нас есть возможность посмотреть на то, как ремейк знаменитого шутера мог выглядеть далёкие 11—12 лет назад.

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И хотя увиденное навевает определённые ностальгические чувства, но эпоха «Дюка» давно ушла, и, по всей видимости, создатели ремейка поняли это ещё в 2011 году. Геймеры сходятся во мнении, что в настоящее время шутеру недостаточно быть просто примитивной стрелялкой, в которой главный герой прёт напролом, параллельно отпуская пошлые шуточки.