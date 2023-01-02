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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Сеть просочилась рабочая сборка отменённого ремейка Duke Nukem 3D от 2011 года
Соответствующий геймплей также опубликован.
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Duke Nukem 3D по праву принадлежит к категории культовых шутеров середины—конца 1990-х. В 2010 году, ещё задолго до «бума» ремейков и ремастеров всего подряд, существовал проект по обновлению приключений накачанного блондина с вредными привычками. К сожалению, годом спустя данный проект был заброшен, однако определённые наработки остались, и теперь у нас есть возможность посмотреть на то, как ремейк знаменитого шутера мог выглядеть далёкие 11—12 лет назад.

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И хотя увиденное навевает определённые ностальгические чувства, но эпоха «Дюка» давно ушла, и, по всей видимости, создатели ремейка поняли это ещё в 2011 году. Геймеры сходятся во мнении, что в настоящее время шутеру недостаточно быть просто примитивной стрелялкой, в которой главный герой прёт напролом, параллельно отпуская пошлые шуточки.

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#duke nukem 3d
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