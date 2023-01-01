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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Elden Ring продолжает удерживать вторую строчку в чарте Steam на фоне зимней распродажи
Как говорится, кто бы сомневался.
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Зимняя распродажа в Steam продлится ещё несколько дней, однако её итоги уже предельно очевидны: главным бенефициаром оказалась Elden Ring, которая на фоне распродажи обрела второе дыхание и уже две недели подряд занимает вторую строчку в чарте продаж в Steam. Важно понимать, что первую строчку уже на протяжении многих месяцев удерживает Steam Deck, который, как мы не устанем повторять, необходимо вынести из данного чарта за несоответствие критериям.

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Десятка лидеров выглядит так:

  • Steam Deck;
  • Elden Ring;
  • Call of Duty Modern Warfare II;
  • Ready or Not;
  • Cyberpunk 2077;
  • High on Life;
  • Red Dead Redemption 2;
  • God of War (2018);
  • EA Sports FIFA 23;
  • Grounded.
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-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

В общем, за редким исключением участники «топа» по итогам недели с 25 декабря по 31 декабря включительно — проекты, вышедшие либо несколько лет, либо, в лучшем случае, несколько месяцев назад.

#steam #valve #elden ring
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