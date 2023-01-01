Как говорится, кто бы сомневался.

Зимняя распродажа в Steam продлится ещё несколько дней, однако её итоги уже предельно очевидны: главным бенефициаром оказалась Elden Ring, которая на фоне распродажи обрела второе дыхание и уже две недели подряд занимает вторую строчку в чарте продаж в Steam. Важно понимать, что первую строчку уже на протяжении многих месяцев удерживает Steam Deck, который, как мы не устанем повторять, необходимо вынести из данного чарта за несоответствие критериям.

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Десятка лидеров выглядит так:

Steam Deck;

Elden Ring;

Call of Duty Modern Warfare II;

Ready or Not;

Cyberpunk 2077;

High on Life;

Red Dead Redemption 2;

God of War (2018);

EA Sports FIFA 23;

Grounded.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

В общем, за редким исключением участники «топа» по итогам недели с 25 декабря по 31 декабря включительно — проекты, вышедшие либо несколько лет, либо, в лучшем случае, несколько месяцев назад.