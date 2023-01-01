Зимняя распродажа в Steam продлится ещё несколько дней, однако её итоги уже предельно очевидны: главным бенефициаром оказалась Elden Ring, которая на фоне распродажи обрела второе дыхание и уже две недели подряд занимает вторую строчку в чарте продаж в Steam. Важно понимать, что первую строчку уже на протяжении многих месяцев удерживает Steam Deck, который, как мы не устанем повторять, необходимо вынести из данного чарта за несоответствие критериям.
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Десятка лидеров выглядит так:
- Steam Deck;
- Elden Ring;
- Call of Duty Modern Warfare II;
- Ready or Not;
- Cyberpunk 2077;
- High on Life;
- Red Dead Redemption 2;
- God of War (2018);
- EA Sports FIFA 23;
- Grounded.
В общем, за редким исключением участники «топа» по итогам недели с 25 декабря по 31 декабря включительно — проекты, вышедшие либо несколько лет, либо, в лучшем случае, несколько месяцев назад.