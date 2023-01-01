На протяжении длительного времени разработчики из Overkill Software кормили нас завтраками, утверждая, что с Payday 3 всё в порядке, процесс производства игры идёт по плану, и в целом всё замечательно. По всей видимости, данные заявления действительно имеют под собой основания, поскольку сегодня не только авторы проекта, но и его издатель в лице Prime Matter заявили, что «Этот год — год Payday 3».
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Дополнительно авторы опубликовали видеоролик, главной задачей которого стала демонстрация логотипа игры, ну а побочным эффектом стала демонстрация будущего сеттинга.
По всей видимости, действие Payday 3 разворачивается в Нью-Йорке, ну а в плане хронологии в триквеле с момента второй части пройдёт несколько лет. В остальном всё останется прежним: будем заниматься грабежами, разбоем и прочим доведённым до абсурда криминалом.