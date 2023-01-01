Впрочем, особо это не обнадёживает.

На протяжении длительного времени разработчики из Overkill Software кормили нас завтраками, утверждая, что с Payday 3 всё в порядке, процесс производства игры идёт по плану, и в целом всё замечательно. По всей видимости, данные заявления действительно имеют под собой основания, поскольку сегодня не только авторы проекта, но и его издатель в лице Prime Matter заявили, что «Этот год — год Payday 3».

реклама

Дополнительно авторы опубликовали видеоролик, главной задачей которого стала демонстрация логотипа игры, ну а побочным эффектом стала демонстрация будущего сеттинга.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

По всей видимости, действие Payday 3 разворачивается в Нью-Йорке, ну а в плане хронологии в триквеле с момента второй части пройдёт несколько лет. В остальном всё останется прежним: будем заниматься грабежами, разбоем и прочим доведённым до абсурда криминалом.