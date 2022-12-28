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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 завтра покажут свежий геймплей проекта
Давненько ничего нового не было.
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-19% на 3070 Gigabyte = самая низкая цена
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
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3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
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MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Уже достаточно давно разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl не публиковали никаких новостей касательно своего творения. Понять девелоперов отчасти можно, но в преддверии нового года авторы всё же решили подготовить фанатам приятный подарок: завтра (29 декабря) вечером, а конкретно в 22:00 по московскому времени GSC Game World совместно с изданием IGN покажут свежий геймплейный трейлер нового «Сталкера».

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В подробности авторы пока не вдаются, что вполне справедливо: эффект сюрприза должен быть. Что до самой игры, то релиз должен состояться в следующем году на PC и Xbox Series.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

#s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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