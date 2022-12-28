Давненько ничего нового не было.

Уже достаточно давно разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl не публиковали никаких новостей касательно своего творения. Понять девелоперов отчасти можно, но в преддверии нового года авторы всё же решили подготовить фанатам приятный подарок: завтра (29 декабря) вечером, а конкретно в 22:00 по московскому времени GSC Game World совместно с изданием IGN покажут свежий геймплейный трейлер нового «Сталкера».

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В подробности авторы пока не вдаются, что вполне справедливо: эффект сюрприза должен быть. Что до самой игры, то релиз должен состояться в следующем году на PC и Xbox Series.