Во времена, когда интернет был только у избранных, а телевидение оставалось основным доступным видом развлечений, на различных каналах можно было наткнуться на передачи, посвящённые видеоиграм. Такого понятия, как киберспорт тогда ещё толком не существовало, но прогресс не стоит на месте, а желание телевидения привлечь к себе внимание молодёжи и тех, кто давно добровольно отказались от сидения на диване перед «телеком», по-прежнему огромно. По всей видимости, с целью ускорения данного процесса на федеральном канале, а конкретно — на «Первом» — собираются запустить передачу, посвящённую играм и киберспорту.
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О соответствующих планах рассказал стример и комментатор Алексей Пчёлкин. По словам Пчёлкина, ему предложили вести свой авторский проект на тему игр, киберспорта и всего с ними связанного. По плану, передача будет выходить в эфир ночью, а Пчёлкину дадут максимально возможную свободу в плане выбора тем и приглашаемых гостей.
Как уточнил Пчёлкин, он пока в раздумьях и не принимал никаких предложений на этот счёт.