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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
На «Первом канале» может появиться ночное шоу, посвящённое видеоиграм и киберспорту
Здесь главное, чтобы кроме испанского стыда такое шоу вызывало ещё хоть какие-то эмоции.
рекомендации
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Во времена, когда интернет был только у избранных, а телевидение оставалось основным доступным видом развлечений, на различных каналах можно было наткнуться на передачи, посвящённые видеоиграм. Такого понятия, как киберспорт тогда ещё толком не существовало, но прогресс не стоит на месте, а желание телевидения привлечь к себе внимание молодёжи и тех, кто давно добровольно отказались от сидения на диване перед «телеком», по-прежнему огромно. По всей видимости, с целью ускорения данного процесса на федеральном канале, а конкретно — на «Первом» — собираются запустить передачу, посвящённую играм и киберспорту.

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О соответствующих планах рассказал стример и комментатор Алексей Пчёлкин. По словам Пчёлкина, ему предложили вести свой авторский проект на тему игр, киберспорта и всего с ними связанного. По плану, передача будет выходить в эфир ночью, а Пчёлкину дадут максимально возможную свободу в плане выбора тем и приглашаемых гостей.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как уточнил Пчёлкин, он пока в раздумьях и не принимал никаких предложений на этот счёт.

#видеоигры #киберспорт
2
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