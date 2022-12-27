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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Мобильная версия Genshin Impact заработала свыше четырёх миллиардов долларов
Случай поистине уникальный.
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4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Genshin Impact не только стала самой популярной игрой в своём жанре, но и самой широко известной игрой от китайского геймдева. Трудно сказать, что именно обеспечило проекту мировую популярность и желание «донатить» из последних сил, но статистика аналитической фирмы Sensor Tower наглядно демонстрирует, что выбранная разработчиками из miHoYo модель сделала их миллиардерами: на момент публикации отчёта Genshin Impact удалось заработать свыше 4 млрд долларов.

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Наибольшей популярностью игра пользуется у себя на родине, на долю которой приходится свыше трети всей выручки Genshin Impact. Следом идут Япония, США и Южная Корея с долями в 23.3 %, 16.5 % и 6.2 % соответственно.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Важно помнить, что аналитики учитывали именно мобильную версию Genshin Impact. Помимо «мобилок» игра также присутствует на PC и PlayStation 4 с PlayStation 5. Степень «донатной» активности пользователей данных платформ не уточняется, но рискнём предположить, что она примерно соответствует мобильной версии.

#genshin impact #mihoyo
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