Случай поистине уникальный.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Genshin Impact не только стала самой популярной игрой в своём жанре, но и самой широко известной игрой от китайского геймдева. Трудно сказать, что именно обеспечило проекту мировую популярность и желание «донатить» из последних сил, но статистика аналитической фирмы Sensor Tower наглядно демонстрирует, что выбранная разработчиками из miHoYo модель сделала их миллиардерами: на момент публикации отчёта Genshin Impact удалось заработать свыше 4 млрд долларов.

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Наибольшей популярностью игра пользуется у себя на родине, на долю которой приходится свыше трети всей выручки Genshin Impact. Следом идут Япония, США и Южная Корея с долями в 23.3 %, 16.5 % и 6.2 % соответственно.

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Важно помнить, что аналитики учитывали именно мобильную версию Genshin Impact. Помимо «мобилок» игра также присутствует на PC и PlayStation 4 с PlayStation 5. Степень «донатной» активности пользователей данных платформ не уточняется, но рискнём предположить, что она примерно соответствует мобильной версии.