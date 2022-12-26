Darkest Dungeon давно практически не посещает новостные ленты игровых ресурсов. Причин на то несколько: контентная поддержка проекта сведена практически к нулю, разработчики вовсю заняты сиквелом, да и в целом говорить особо не о чем. Тем не менее, периодически достойные упоминания инфоповоды всё-таки возникают: например, сегодня стало известно, что тираж Darkest Dungeon перешагнул отметку в шесть миллионов копий.
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Важно помнить, что к данному показателю Darkest Dungeon шла без малого восемь лет: релиз игры в раннем доступе состоялся в начале 2015 года, а полноценный формальный релиз — в начале 2016-го.
Что касается сиквела — Darkest Dungeon II — то его полноценный релиз был отложен до февраля наступающего года. Те, кто не хотят ждать, могут опробовать игру в рамках раннего доступа.