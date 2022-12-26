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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Darkest Dungeon почти за 8 лет достигла тиража в шесть миллионов копий
Учитывая жанр, охват и уровень проекта — результат достойнейший.
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Darkest Dungeon давно практически не посещает новостные ленты игровых ресурсов. Причин на то несколько: контентная поддержка проекта сведена практически к нулю, разработчики вовсю заняты сиквелом, да и в целом говорить особо не о чем. Тем не менее, периодически достойные упоминания инфоповоды всё-таки возникают: например, сегодня стало известно, что тираж Darkest Dungeon перешагнул отметку в шесть миллионов копий.

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Важно помнить, что к данному показателю Darkest Dungeon шла без малого восемь лет: релиз игры в раннем доступе состоялся в начале 2015 года, а полноценный формальный релиз — в начале 2016-го.

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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что касается сиквела — Darkest Dungeon II — то его полноценный релиз был отложен до февраля наступающего года. Те, кто не хотят ждать, могут опробовать игру в рамках раннего доступа.

#darkest dungeon #red hook studios #darkest dungeon ii
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Полноценный релиз Darkest Dungeon II состоится в феврале следующего года
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Gigwell
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Ты тогда определись хоть. То у тебя т1000, то БМП. И да, своего названия придумать видимо мозгов не хватило?. Надо америкосовским словом назвать русскую мега машину 🤔😅
Установки ЗРК Patriot доберутся до Украины в лучшем случае через 7 месяцев
LastAtlant
17:47
Сзюхтакс, ты просто нищеброд, зачем вываливать свои страдания о том что не можешь купить. Шел бы лучше работал а не выискивал "топ 7 причин почему я перестал дышать воздухом".
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
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