В остальном ничего интересного в чарте не произошло. С — Стабильность.

Чарты продаж в Steam давно уже заражены постоянным присутствием в них портативного ПК Steam Deck, но иногда интересные изменения в нём всё же случаются. Например, сегодня стало известно, что на фоне зимней распродажи у геймеров возродился интерес к Elden Ring, которая не просто была признана игрой года множеством изданий и даже получила соответствующий титул на The Game Awards 2022, но и впервые принимает участие в распродаже.

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Благодаря сочетанию данных обстоятельств Elden Ring смогла взгромоздиться на второе место в чарте продаж по итогам уходящей недели. Но мы не будем лишний раз марать «бумагу», а приступим сразу к перечислению десятки лидеров. Выглядит она так: