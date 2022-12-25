Чарты продаж в Steam давно уже заражены постоянным присутствием в них портативного ПК Steam Deck, но иногда интересные изменения в нём всё же случаются. Например, сегодня стало известно, что на фоне зимней распродажи у геймеров возродился интерес к Elden Ring, которая не просто была признана игрой года множеством изданий и даже получила соответствующий титул на The Game Awards 2022, но и впервые принимает участие в распродаже.
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Благодаря сочетанию данных обстоятельств Elden Ring смогла взгромоздиться на второе место в чарте продаж по итогам уходящей недели. Но мы не будем лишний раз марать «бумагу», а приступим сразу к перечислению десятки лидеров. Выглядит она так:
- Steam Deck;
- Elden Ring;
- Call of Duty Modern Warfare II;
- High on Life;
- God of War (2018);
- EA Sports FIFA 23;
- Call of Duty Modern Warfare II Vault Edition;
- Cyberpunk 2077;
- Red Dead Redemption 2;
- Ready or Not.