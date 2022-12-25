Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Elden Ring взлетела на вторую строчку чарта Steam на фоне зимней распродажи
В остальном ничего интересного в чарте не произошло. С — Стабильность.
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Чарты продаж в Steam давно уже заражены постоянным присутствием в них портативного ПК Steam Deck, но иногда интересные изменения в нём всё же случаются. Например, сегодня стало известно, что на фоне зимней распродажи у геймеров возродился интерес к Elden Ring, которая не просто была признана игрой года множеством изданий и даже получила соответствующий титул на The Game Awards 2022, но и впервые принимает участие в распродаже.

реклама

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Благодаря сочетанию данных обстоятельств Elden Ring смогла взгромоздиться на второе место в чарте продаж по итогам уходящей недели. Но мы не будем лишний раз марать «бумагу», а приступим сразу к перечислению десятки лидеров. Выглядит она так:

  • Steam Deck;
  • Elden Ring;
  • Call of Duty Modern Warfare II;
  • High on Life;
  • God of War (2018);
  • EA Sports FIFA 23;
  • Call of Duty Modern Warfare II Vault Edition;
  • Cyberpunk 2077;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Ready or Not.
#steam #valve #bandai namco #elden ring #fromsoftware
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Steam начались зимняя распродажа и голосование за номинантов на «Премию Steam»
За звание лучшей игры года по версии «Премии Steam 2022» поборются пять игр, включая Elden Ring и Dying Light 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
192
Су-35 должен победить китайские J-10 и JF-17 в битве за Иран
9
МиГ-29А vs F-16А: Как советские истребители обеспечили воздушное превосходство в Каргильской войне
1
О красной неадекватности и объективности тестирования
211
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
90
Steam-ферма или как школьники зарабатывают на играх
5
Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила
38
Китай увидел "троянского коня" в вакцинах мРНК, "любезно" предложенных США
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
7
Как Запад боится наложить санкции против России в термоядерке
4

Сейчас обсуждают

Михаил Mess
20:24
Бесплатно раздают базовую версию, а не Директор Кат. Ищите в Магазине. Можно взять бесплатно.
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 1-й: Bloons TD 6
Bryant333
20:23
Да-да. Именно так.
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 1-й: Bloons TD 6
Вам не забанить Шешу!
20:19
да ладно?
Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
Вам не забанить Шешу!
20:18
вот только с дивана их не замочишь
Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
Зю
20:18
А как же "Щэ невмэрла украина коли мы воюэм так"?
"Железный купол" не будет прикрывать Украину, потому что Россия может захватить и изучить этот ЗРК
peppery
20:17
Назови игру 22-го года, где графоний лучше.
Специалисты Digital Foundry назвали Horizon Forbidden West игрой с самой красивой графикой в этом году
Вячеслав Ермолаев
20:12
А что не так с качеством жизни? Мое качество жизни меня вполне устраивает.
Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
Артём Николаев
20:12
"Железный купол" - одна из лучших систем, которая совершенствовалась много лет в боевых условиях не самой тупой нацией. Стоит приличных денег, хотя цена пуска уже снижена очень сильно.В итоге её едва ...
"Железный купол" не будет прикрывать Украину, потому что Россия может захватить и изучить этот ЗРК
evsapelkin
20:12
Кнопка бесплатно , нажимаешь , а там скидка 40% , а не бесплатно .
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 1-й: Bloons TD 6
_KVV
20:11
А что раньше мешало?
Для уехавших из страны россиян готовят повышение налоговой ставки и отмену преференций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем