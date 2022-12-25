Игру очень хорошо приняли в Steam — 94 % положительных отзывов.

Разработчики из маленькой польской студии Acid Wizard, состоящей из трёх человек, ещё в 2017 год выпустили предельно мрачный симулятор выживания Darkwood. Речь тогда шла о PC-версии, поскольку изданием проекта на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch занималась компания Crunching Koalas.

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Релиз консольной версии состоялся в 2019 году, а сейчас пришло время поговорить о портировании на современные игровые платформы. Напомним, Darkwood вышла на PlayStation 5 ещё в октябре, а сейчас, в конце декабря, симулятор выживания от маленькой польской студии добрался до Xbox Series X|S.

Обновлённая версия проекта, поддерживающая работу в высоких разрешениях вплоть до 4K, будет доступна бесплатно всем владельцам Xbox One через специальное обновление с механикой переноса сохранений.

Что до самой Darkwood, то она позиционировалась авторами как «новое видение жанра survival horror». Игрокам предлагается заниматься изучением богатого, изменчивого открытого мира днём, а ночью прятаться в убежище и молиться, чтобы утро наступило как можно скорее.

Всё верно: днём герой Darkwood занимается исследованием случайно генерируемого зловещего леса, сбором материалов, созданием оружия и разгадкой тайн. А ближе к ночи он должен обязательно найти убежище, после чего строить баррикады, расставлять ловушки, прятаться или защищаться от ужасов ночи.

«Приготовьте необычную эссенцию из того, что найдете в местной флоре и фауне и получите положительные или отрицательные способности, сделав себе инъекцию. Готовьтесь к неожиданным последствиям… Принимайте решения, которые повлияют на мир Darkwood, его обитателей и создайте собственную сюжетную линию.

Вы встретите наводящих ужас персонажей, узнаете их прошлое и решите их судьбы. Главное, запомните – никому нельзя доверять. Со временем грань между реальностью и ночными кошмарами начнёт стираться. Вы готовы окунуться в мир Darkwood?» — гласит официальное описание игры.

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Симулятор выживания от Acid Wizard Studio был крайне тепло принят публикой. На момент написания данного материала он собрал в Steam почти 13 тысяч отзывов, из которых 94 % — положительные.