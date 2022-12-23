На протяжении уже трёх лет ООО КРИ, являющееся организатором и владельцем торговых знаков таких мероприятий, как «Игромир» и Comic Con Russia, переживает тяжёлые времена: сначала ковидные ограничения, вынудившие компанию свернуть проведение выставок, затем СВО в этом году, после начала которой западные игровые и кинокомпании в истерике ушли с российского рынка временно или навсегда. Результат многолетней «шоковой терапии» для КРИ оказался ожидаемым: как стало известно «Коммерсанту», на прошлой неделе арбитражный суд Москвы принял заявление о признании КРИ банкротом. Заявление было подано ООО ДИС-3, занимающегося продажей игрушек, а также аудио- и видеотехникой.
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Из материалов дела следует, что ДИС-3 в прошлом году оплатила взнос за участие во впоследствии отменённом «Игромире». Взнос возвращён не был. В итоге в сентябре этого года суд обязал взыскать в пользу ДИС-3 три с половиной миллиона рублей.
При этом ООО КРИ, как сообщается, планирует вообще свернуть свою деятельность, так как проводить вышеуказанные мероприятия не имеет смысла ввиду неприезда на них «ни одной» зарубежной компании.
В распоряжении «Коммерсанта» появилась информация о том, что владельцы КРИ рассматривали идею продажи компании оператору «МТС», но тот отказался, прекрасно понимая, что никакой выгоды с этого, учитывая сложившиеся условия, не поимеет. Бизнес, ничего личного.