Скажем спасибо, что не лет.

За последние несколько лет в видеоиграх стал очень модным режим «Новая игра+». От игры к игре практическая реализация данного режима отличается, но фундаментально идея остаётся той же самой: вы начинаете прохождение заново, но с разблокированными ранее внутриигровыми «плюшками», кои могут быть оружием, способностями, уровнем персонажа и многим другим. Делается это для того, чтобы формально пройти игру по-новому, но не мучить себя продолжительной «прокачкой» и «гриндом». Вот и в God of War Ragnarok данный режим появится, причём сделает это сравнительно скоро — уже весной, о чём сегодня сообщили разработчики из студии Sony Santa Monica.

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В подробности режима разработчики вдаваться не стали, заявив лишь, что все детали будут опубликованы ближе к запуску соответствующего обновления.

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God of War Ragnarok поступила в продажу в ноябре и была признана одной из лучших игр уходящего года.