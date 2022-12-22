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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Госдуме пояснили, что видеоигры подпадают под закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
Теперь вопрос — что считать пропагандой?
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Когда в России в силу вступил закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, многие геймеры справедливо задались вопросом — подпадают ли под его действие видеоигры. Сегодня глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн решил уточнить, что да — подпадают.

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По словам Хиншейна, если в видеоигре содержится ЛГБТ-пропаганда, то она (игра) должна быть удалена из онлайн-магазинов или же быть недоступной для российских покупателей.

На данный момент главным вопросом остаётся «Что вообще считать пропагандой ЛГБТ?» применительно к видеоиграм. Ситуация серьёзная, поскольку просто наличие ЛГБТ-персонажа могут посчитать «пропагандой», запретив под этим предлогом продажу соответствующей игры в России.

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В любом случае, все крупные игровые издательства, которые в основном и практикуют идею «нетрадиционализации» игропрома, самостоятельно приостановили или же вовсе свернули свою деятельность в России весной этого года на фоне начала СВО. Возвращаться они пока особо не планируют даже несмотря на тот факт, что российский рынок был одним из крупнейших в Европе.

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