У кого интересовались-то?

Поглощение холдинга Activision Blizzard компанией Microsoft стало главной новостью игровой индустрии в этом году, и это немудрено: мы имеем дело с крупнейшим слиянием в истории игропрома не только в плане вовлечённых студий и франшиз, но и чисто в материальном плане — это самая дорогая сделка в своём классе. Как и следовало ожидать ещё в момент её оглашения в начале этого года, данному слиянию будут пытаться помешать, поскольку оно в значительной степени нарушает идею здоровой конкуренции и монополизирует рынок.

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В частности, пытаться помешать слиянию начали Sony, отдельные антимонопольные органы — Федеральная торговая комиссия США —, а также некоторые неравнодушные группы геймеров. В целом же простой обыватель считает, что ничего плохого в поглощении одной компании другой нет, и как поведал британский антимонопольный регулятор, 75 % опрошенных им людей положительно высказались о слиянии Microsoft и Activision Blizzard.

У кого британские антимонопольщики интересовались, не уточняется, но полученные ответы были весьма глубокими. Например, участники опроса заявляли, что слияние позволит Microsoft успешнее конкурировать с Sony и Nintendo, занимающими огромные доли рынка в игровой индустрии.

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Есть, впрочем, и недовольные, которые считают, что ничего хорошего в монополизации игропрома, тем более в его современном нацеленном исключительно на генерацию денег из воздуха виде, нет.