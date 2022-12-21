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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Elden Ring стала самой популярной игрой на прямых трансляциях на Twitch
Невероятно, но на втором месте Overwatch 2.
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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Конец года традиционно означает то, что различные компании и сервисы будут подводить итоги своей работы. Вот и партнёры сервиса прямых трансляций Twitch из портала Stream Charts поведали о том, что наиболее популярной категорией на трансляциях стала Elden Ring. Суммарное время просмотра трансляций по данному «соулслайку» от FromSoftware в период с 1 января по 18 декабря включительно составило почти 172,5 миллиона часов. Важно, конечно, помнить, что релиз Elden Ring состоялся в конце февраля, поэтому формально вышеуказанной статистики проект добился за девять с половиной месяцев этого года.

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Удивительно, но на втором месте по просмотрам расположилась Overwatch 2. По всей видимости, на Stream Charts не разграничивают реальные просмотры от оставления трансляций в фоновом режиме ради получения различных наград вроде уникальных обликов, спреев или даже доступа к бета-тестированиям. А ведь львиная доля просмотров Overwatch 2 основана именно на этом факторе.

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i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti за 50 тр в Регарде
ASUS 3090 Ti по старому курсу - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена
3090 Ti MSI по старой цене по курсу 62
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RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

На третьем месте разместилась Lost Ark. На четвёртом и пятом с большим отставанием расположились FIFA 23 и Call of Duty Modern Warfare II соответственно.

#elden ring #twitch
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