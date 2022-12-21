Невероятно, но на втором месте Overwatch 2.

Конец года традиционно означает то, что различные компании и сервисы будут подводить итоги своей работы. Вот и партнёры сервиса прямых трансляций Twitch из портала Stream Charts поведали о том, что наиболее популярной категорией на трансляциях стала Elden Ring. Суммарное время просмотра трансляций по данному «соулслайку» от FromSoftware в период с 1 января по 18 декабря включительно составило почти 172,5 миллиона часов. Важно, конечно, помнить, что релиз Elden Ring состоялся в конце февраля, поэтому формально вышеуказанной статистики проект добился за девять с половиной месяцев этого года.

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Удивительно, но на втором месте по просмотрам расположилась Overwatch 2. По всей видимости, на Stream Charts не разграничивают реальные просмотры от оставления трансляций в фоновом режиме ради получения различных наград вроде уникальных обликов, спреев или даже доступа к бета-тестированиям. А ведь львиная доля просмотров Overwatch 2 основана именно на этом факторе.

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На третьем месте разместилась Lost Ark. На четвёртом и пятом с большим отставанием расположились FIFA 23 и Call of Duty Modern Warfare II соответственно.