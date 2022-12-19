Что в наши дни редкость.

В рамках The Game Awards 2022 в этом месяце прозвучал анонс Armored Core VI Fires of Rubicon — боевика с мехами от студии FromSoftware. Данный анонс стал одним из самых приятных сюрпризов для любителей игр, ну а разработчики только рады снабжать всех того желающих свежими подробностями. В частности, в рамках недавнего интервью журналистов с разработчиками речь зашла о представленных в Armored Core VI режимах.

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По словам представителей FromSoftware, основной упор в новинке делается именно на режим одиночной кампании. Его в студии считают главным и наиболее достойным внимания. Мультиплеер в Armored Core VI тоже представлен, и выполнен он в виде многопользовательских сражений мехов на аренных полях боя. В рамках сетевых пострелушек игроки смогут совершенствовать своих боевых роботов, устанавливая на них разное вооружение, оборудование и прочие прибамбасы.

Кооперативного режима, набравшего колоссальную популярность в играх за последние несколько лет, в Armored Core VI нет. Предположительно, подобный режим негативным образом сказался бы на структуре игрового процесса, но, в любом случае, авторы решили его не внедрять.

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Релиз игры должен состояться в следующем году на всех актуальных платформах.