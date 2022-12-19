Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Paradox повысит цены на свои игры в нескольких странах, включая Россию
Но больнее всего будет туркам и аргентинцам.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Мировую экономику лихорадит вследствие принимаемых политиками крайне необдуманных решений, а страдают от этого, как всегда, простые граждане. Вот и игры вследствие инфляции начинают дорожать. Теперь скорректировать цены в соответствие с новой реальностью решилась Paradox Interactive, сообщившая, что с первого февраля поднимет цены сразу в нескольких региональных валютах.

реклама

В частности, колоссальное, более чем 300-процентное (в четыре с лишним раза) повышение затронет цены в аргентинских песо и турецких лирах. Умеренное, как выразились в Paradox, повышение, затронет российский рубль, бразильский реал, индийскую рупию, казахстанский тенге, индонезийскую рупию и колумбийское песо. Небольшое увеличение затронет британский фунт стерлингов, польский злотый, норвежскую крону и швейцарский франк.

Умеренное снижение цен, как ни странно, произойдёт в следующих валютах: сингапурский доллар, перуанский соль и коста-риканский колон.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

В дальнейшем Paradox намеревается корректировать региональные цены раз в год.

#paradox interactive
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Стратегия Victoria 3 получила важный патч, исправляющий множество технических ошибок и сильно меняющий баланс
Коммунизм в Victoria 3 оказался столь силён и привлекателен, что игроки назвали его «дисбалансным»
За первый месяц продаж глобальная стратегия Victoria 3 разошлась тиражом в 500 тысяч копий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
183
Поставки Patriot Украине могут свидетельствовать о скором окончании СВО
112
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
145
ТОП-5 причин покупать компьютерные комплектующие и цифровую технику в магазине Регард
23
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 1
19
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
8
О самых неоптимизированных играх на ПК
34
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
116
Турция представила бортовой компьютер для своего истребителя 5-го поколения
6
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
29

Сейчас обсуждают

Зю
21:39
Ту путаешь 160$ с теми 160$, которые были лет пять назад до инфляции
Три 65-ваттных процессора AMD Ryzen 7000 могут получить комплектные кулеры
Кружит голову Василек
21:31
На последней фотке наверно Шешенбек после свадьбы?
Техноблоггинг, который мы заслужили
Сергей Шенец
21:29
Пусть черный ютуб для начала запилят и насмотрятся на себя как следует. Мож поймут что.
К релизу готовится аналог Twitter для чернокожих людей
glaceauhareng
21:27
Дерьмом по ложечке кормят.
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 1-й: Bloons TD 6
Руслан Русланов
21:26
А какие у них игры?
Paradox повысит цены на свои игры в нескольких странах, включая Россию
Midosa
21:26
Всё, что в РФ планируют - это 3.14здеть языком. Чо-нить сделали из планированного ранее? Ни-фу-я. Поэтому глубоко насрать, что выпeрднула очередная толстомордая воровская путенская шваль.
В России планируют создать свою Electronic Arts, выпустить две консоли и десятки топовых AAA-игр
Александр Молотков
21:24
Бенч это вообще ни разу не показатель (хотя есть конечно в начале сцена зимой, где фпс прямо серьёзно проседает, ну вот в ней ещё показатель), а по среднему считать - такое себе...
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
Юрий Полкунов
21:23
Правильно, иди копай выгребную яму во двор, хоть пользу побратимам принесешь)
Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
FelsheR-BAN100540
21:21
сралиным усраина создана, бы запутался олень! а если ты о православной церкви то она всегда одна, другой нет и чота ты откравенно пиздиши)).
Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
Александр Молотков
21:21
Это вряд ли - тестил я её - да видюха не так уж плоха, но она точно не могёт стабильные 60 везде в РДР2 если реально всё выкрутить до упора, так то еси уж на то пошло почти так на 3070 и 100% и даже л...
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем