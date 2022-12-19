Мировую экономику лихорадит вследствие принимаемых политиками крайне необдуманных решений, а страдают от этого, как всегда, простые граждане. Вот и игры вследствие инфляции начинают дорожать. Теперь скорректировать цены в соответствие с новой реальностью решилась Paradox Interactive, сообщившая, что с первого февраля поднимет цены сразу в нескольких региональных валютах.
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В частности, колоссальное, более чем 300-процентное (в четыре с лишним раза) повышение затронет цены в аргентинских песо и турецких лирах. Умеренное, как выразились в Paradox, повышение, затронет российский рубль, бразильский реал, индийскую рупию, казахстанский тенге, индонезийскую рупию и колумбийское песо. Небольшое увеличение затронет британский фунт стерлингов, польский злотый, норвежскую крону и швейцарский франк.
Умеренное снижение цен, как ни странно, произойдёт в следующих валютах: сингапурский доллар, перуанский соль и коста-риканский колон.
В дальнейшем Paradox намеревается корректировать региональные цены раз в год.