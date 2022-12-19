После запуска графически усовершенствованной версии The Witcher 3 Wild Hunt на прошлой неделе студия CD Projekt RED за дело в очередной раз попала в немилость среди геймеров из-за того, что PC-версия проекта вышла с колоссальными проблемами с оптимизацией. Разработчики пообещали, что максимально оперативно решат проблему, и вот, «оперативность» по версии CDPR — это пять дней с момента обнаружения неполадки: сегодня соответствующее обновление-«хотфикс» было применено к PC-версии игры.
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Как пишут представители студии, обновление призвано улучшить общую стабильность и производительность, а также исправить неполадки с оверлеями Steam и GOG. При этом структура обновления такова, что его применение не вызовет изменения версии игры, так что никаких побочных проблем вроде несовместимости с модами возникнуть не должно.
Как сообщают пользователи, обновление «весит» 3 Гбайта и 1,9 Гбайт в Steam и GOG соответственно. Чем вызвано различие в «массах» в зависимости от площадки — вопрос открытый.