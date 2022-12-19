Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
СМИ: правительство РФ хочет к 2030-му году увеличить число игровых студий в 14 раз, выпустить две консоли и 25 проектов AAA-класса
Разумеется, за бюджетные деньги.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что правительство в данный момент занято обсуждением системные меры поддержки российской видеоигровой индустрии вплоть до 2030 года. Конкретно в этом случае речь идёт о создании большого разработчика и издателя, подконтрольного государству, на развитие которого при самом позитивном сценарии потребуется до $50 млрд.

реклама

В свежем материала «Коммерсанта» также говорится о том, что правительство намерено создать и запустить отечественное рейтинговое агентство и увеличить число игровых студий в 14 раз. В плане цифр планы звучат действительно фантастически, но об этом чуть ниже.

Само совещание по ключевым вопросам развития игровой индустрии в России состоялось 15 декабря в аппарате замглавы Минцифры Максима Паршина. Из материалов к совещанию, с которым ознакомился «Коммерсантъ», следует, что на мероприятии присутствовали: глава АНО «Цифровая экономика» (ЦЭ) Сергей Плуготаренко, гендиректор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, помощник профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко Антон Тараев, сотрудники АНО «Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта» (АРКИВС), представители ряда компаний, включая VK и Innova.

В документах к совещанию также указывается, что правительство сейчас приступило к обсуждению нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего», для которого уже и ответственного руководителя назначили, — Максима Паршина. Куратором же станет Дмитрий Чернышенко.

Власти намерены создать центр координации отрасли в лице АНО ЦЭ, которому поручат разработку нормативных актов и отраслевых стратегий. А ещё должны быть созданы центр компетенций в лице университета «Иннополис», который станет готовить программы для подготовки специалистов и проводить исследования. Наконец, центром стратегического развития индустрии станет новая структура «Росгейм», которую должны учредить несколько участников рынка.

В рамках «стабилизационного сценария» предполагается восстановление отрасли и выход РФ в топ-20 стран — разработчиков игр, он потребует $7 млрд до 2030 года. На «амбициозный сценарий» (предусматривает «отраслевой прорыв», суть которого не раскрывается) нужно $20 млрд.

Есть ещё «лидерский сценарий» (нужно $50 млрд), который предполагает, что российские игровые студии к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами. В таком случае правительство РФ рассчитывает использовать созданные в стране игры за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы».

Самое амбициозное в новом федеральном проекте по развитию отечественной игровой индустрии — это цели. Все они изложены в документе, подготовленном АРКИВС. Из него следует, что к 2030 году российские студии выпустят 25 AAA-игр, 40 игр поменьше для компьютеров и консолей. Кстати, о консолях. Отечественные предприятия должны будут выпустить к 2030 году две новые игровые консоли!

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Со всеми пунктами федерального проекта, его планами, целями и задачами, можно ознакомиться в отдельной заметке «Коммерсанта». Насколько он реалистичный и не «взятый с потолка» — каждый сам решит для себя.

#отечественное по
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«ВКонтакте» запустила сервис VK NFT
Состоялся запуск социальной сети Looky, которая полностью копирует Instagram*
Отечественный магазин Android-приложений RuStore получил обновление с карточками приложений и не только
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
73
Поставки Patriot Украине могут свидетельствовать о скором окончании СВО
102
ТОП-5 причин покупать компьютерные комплектующие и цифровую технику в магазине Регард
22
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 1
19
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
22
Турция представила бортовой компьютер для своего истребителя 5-го поколения
6
О самых неоптимизированных играх на ПК
27
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
3
Почему конфликт, возникший между Россией и Украиной — это закономерный исторический процесс
97
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
89

Сейчас обсуждают

Кружит голову Василек
14:49
в лесенках не всегда виновато сглаживание, смотрите в сторону анизотропной фильтрации, про которую незаслуженно забывают сейчас
О самых неоптимизированных играх на ПК
Spambomber_16
14:49
Скорее, КМК, пытается выдать желаемое за действительное. Учитывая то, что интерес к торрент-трекерам за этот год вырос (писалось ранее об этом росте и здесь на ресурсе) по сравнению с "доСВОшным" пери...
Глава Минцифры считает, что VPN в России «не приживаются»
Дмитрий Михайлов
14:48
Он даже за свою дочь, жену, мать не готов умереть
Военные врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас из тела российского военного
Игорь Гурьянов
14:48
Впринципи в статье все верно, у меня Ryzen 3600x +5700xt и имея монитор FullHD 60Гц от мощности пк толку нет, ао всех играх упор в 60FPS при этом загрузка видеокарты 40-70% и процессор около 60% обе ж...
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
Дмитрий Михайлов
14:48
Украина таки будет уничтожена
Военные врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас из тела российского военного
666MAXIMUS999
14:46
Надо просто полагать что у AMD FX8350 реальное, максимальное энергопотребление составляло 125Вт, а у нынешних процов, если написано 125Вт, то держи в голове цифру, в 1,5-2 раза выше. По этой прицине я...
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
Правдоруб
14:44
Если бы потребляди реально понимали зачем они меняют процессор, то таких проблем, как у отбитого автора не возникало. Особенно это касается животных на Райзенах, которым очень хочется раскрыть потанце...
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
Константин Пугачев
14:43
Я не люблю засорять рабочий стол и ставить стороннее ПО. Плиточный пуск же предлагал мне все необходимое и был родным для системы. Телодвижений по ходьбе по спискам и вынесении ярлыков в колонку быст...
Пользователи массово уходят с Windows 10 — разбираемся, не пора ли переходить на Windows 11
Алексей Румянцев
14:43
нисколько, просто шел газ через Украину, а теперь через Турцию, турецкий газ, вон казахстанскую нефть хавают и не морщатся
Bloomberg - потери Европы из-за отказа от российского газа уже достигли $1 трлн
Yilec
14:43
Желаю вам всего хорошего, хоть и знаю, что вы в это не верите 🤡
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем