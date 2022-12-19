Разумеется, за бюджетные деньги.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что правительство в данный момент занято обсуждением системные меры поддержки российской видеоигровой индустрии вплоть до 2030 года. Конкретно в этом случае речь идёт о создании большого разработчика и издателя, подконтрольного государству, на развитие которого при самом позитивном сценарии потребуется до $50 млрд.

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В свежем материала «Коммерсанта» также говорится о том, что правительство намерено создать и запустить отечественное рейтинговое агентство и увеличить число игровых студий в 14 раз. В плане цифр планы звучат действительно фантастически, но об этом чуть ниже.

Само совещание по ключевым вопросам развития игровой индустрии в России состоялось 15 декабря в аппарате замглавы Минцифры Максима Паршина. Из материалов к совещанию, с которым ознакомился «Коммерсантъ», следует, что на мероприятии присутствовали: глава АНО «Цифровая экономика» (ЦЭ) Сергей Плуготаренко, гендиректор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, помощник профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко Антон Тараев, сотрудники АНО «Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта» (АРКИВС), представители ряда компаний, включая VK и Innova.

В документах к совещанию также указывается, что правительство сейчас приступило к обсуждению нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего», для которого уже и ответственного руководителя назначили, — Максима Паршина. Куратором же станет Дмитрий Чернышенко.

Власти намерены создать центр координации отрасли в лице АНО ЦЭ, которому поручат разработку нормативных актов и отраслевых стратегий. А ещё должны быть созданы центр компетенций в лице университета «Иннополис», который станет готовить программы для подготовки специалистов и проводить исследования. Наконец, центром стратегического развития индустрии станет новая структура «Росгейм», которую должны учредить несколько участников рынка.

В рамках «стабилизационного сценария» предполагается восстановление отрасли и выход РФ в топ-20 стран — разработчиков игр, он потребует $7 млрд до 2030 года. На «амбициозный сценарий» (предусматривает «отраслевой прорыв», суть которого не раскрывается) нужно $20 млрд.

Есть ещё «лидерский сценарий» (нужно $50 млрд), который предполагает, что российские игровые студии к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами. В таком случае правительство РФ рассчитывает использовать созданные в стране игры за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы».

Самое амбициозное в новом федеральном проекте по развитию отечественной игровой индустрии — это цели. Все они изложены в документе, подготовленном АРКИВС. Из него следует, что к 2030 году российские студии выпустят 25 AAA-игр, 40 игр поменьше для компьютеров и консолей. Кстати, о консолях. Отечественные предприятия должны будут выпустить к 2030 году две новые игровые консоли!

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Со всеми пунктами федерального проекта, его планами, целями и задачами, можно ознакомиться в отдельной заметке «Коммерсанта». Насколько он реалистичный и не «взятый с потолка» — каждый сам решит для себя.