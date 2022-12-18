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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Первая версия фанатского воссоздания Duke Nukem Forever выйдет уже на следующей неделе
Кто-нибудь наверняка оценит.
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Не секрет, что в своё время Duke Nukem Forever должен был стать амбициозным шутером от первого лица, но в результате попадания в производственный ад на выходе мы получили даже не тень данного проекта, а нечто крайне отдалённо напоминавшее первоначально анонсированный боевик. Целью воссоздать Duke Nukem Forever в том виде, в котором она должна была появиться на заре нового тысячелетия, задались обладающие массой свободного времени энтузиасты, и вот, уже на следующей неделе, 21 декабря, они выложат в Сеть первую рабочую версию своего проекта.

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Первая версия называется First Slice, и представляет она собой своеобразную демоверсию, воссоздающую главу High Stakes, Lady Killer, действие которой разворачивается в Лас-Вегасе.

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За основу «воссоздания» разработчики взяли просочившийся в этом году в Сеть рабочий «билд» той самой первоначальной версии Duke Nukem Forever, а также различные публиковавшиеся в начале «нулевых» промо-материалы.

#duke nukem forever
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