Глядя на то, какой теперь в Blizzard контингент, и что он производит, радоваться мы бы не стали.

Blizzard не только сообщила о возвращении ветерана студии, Криса Метцена, в свои ряды, где он будет заниматься консультациями касательно World of Warcraft и развитием серии Warcraft в целом, но и, как сообщает Bloomberg, нацелилась на большие дела. Как стало известно журналисту Bloomberg Джейсону Шрайеру, а он в данном издании, пожалуй, самый авторитетный журналист вообще, Blizzard ещё в прошлом году назначила управляющих каждой своей крупной франшизе.

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По замыслу, данное решение поможет Blizzard реализовать более масштабный план — увеличить частоту выпуска новых игр, с которыми у ирвайновцев наблюдаются серьёзные проблемы: всё новое у современной Blizzard это хорошо забытое старое (ремастеры, псевдо-сиквелы, а также дополнения к WoW).

При этом Аллен Адхем, один из трёх основателей Blizzard, теперь занимает пост дизайн-директора, а в его обязанности войдёт курирование производства новых игр компании.

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На данном этапе остаётся только ждать, когда реструктуризация начнёт приносить плоды. Пока что никаких подвижек в Blizzard не наблюдается, даже напротив: «новинки» выходят крайне низкого качества и нуждаются в пострелизной обработке напильником. Если так будет происходить и впредь, то... ну, вы сами понимаете.