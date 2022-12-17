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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
СМИ: Blizzard собирается увеличить частоту выпуска игр и даже назначила управляющих для каждой основной франшизы
Глядя на то, какой теперь в Blizzard контингент, и что он производит, радоваться мы бы не стали.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Blizzard не только сообщила о возвращении ветерана студии, Криса Метцена, в свои ряды, где он будет заниматься консультациями касательно World of Warcraft и развитием серии Warcraft в целом, но и, как сообщает Bloomberg, нацелилась на большие дела. Как стало известно журналисту Bloomberg Джейсону Шрайеру, а он в данном издании, пожалуй, самый авторитетный журналист вообще, Blizzard ещё в прошлом году назначила управляющих каждой своей крупной франшизе.

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По замыслу, данное решение поможет Blizzard реализовать более масштабный план — увеличить частоту выпуска новых игр, с которыми у ирвайновцев наблюдаются серьёзные проблемы: всё новое у современной Blizzard это хорошо забытое старое (ремастеры, псевдо-сиквелы, а также дополнения к WoW).

При этом Аллен Адхем, один из трёх основателей Blizzard, теперь занимает пост дизайн-директора, а в его обязанности войдёт курирование производства новых игр компании.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Новейший i9 13900KF немного дешевле
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

На данном этапе остаётся только ждать, когда реструктуризация начнёт приносить плоды. Пока что никаких подвижек в Blizzard не наблюдается, даже напротив: «новинки» выходят крайне низкого качества и нуждаются в пострелизной обработке напильником. Если так будет происходить и впредь, то... ну, вы сами понимаете.

#blizzard
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