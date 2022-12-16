Скрывать, собственно, было нечего.

На протяжении нескольких месяцев по Сети гуляли слухи о том, что Guerilla работает над мультиплеерным проектом во вселенной Horizon. Сегодня рассуждать об этой информации как о слухах стало бессмысленно, поскольку соответствующие сведения официально подтвердились разработчиками игр серии: коллектив действительно корпит над отдельным онлайн-проектом во вселенной Horizon, и сейчас ему требуются новые специалисты самых разных профессий.

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В частности, Guerilla приглашает аниматоров, художников, дизайнеров, программистов и сценаристов. Проще говоря, из списка требуемых специалистов можно сделать вывод о том, что проект находится если не на зачаточных, то на весьма ранних стадиях развития.

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Вместе с тем авторы отметили, что продолжают создавать одиночные приключения Элой. По всей видимости, таким образом Guerilla намекнула на готовящееся к выходу дополнение Burning Shores.