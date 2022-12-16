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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Разработчики из Guerilla подтвердили, что трудятся над сетевой игрой во вселенной Horizon
Скрывать, собственно, было нечего.
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-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

На протяжении нескольких месяцев по Сети гуляли слухи о том, что Guerilla работает над мультиплеерным проектом во вселенной Horizon. Сегодня рассуждать об этой информации как о слухах стало бессмысленно, поскольку соответствующие сведения официально подтвердились разработчиками игр серии: коллектив действительно корпит над отдельным онлайн-проектом во вселенной Horizon, и сейчас ему требуются новые специалисты самых разных профессий.

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В частности, Guerilla приглашает аниматоров, художников, дизайнеров, программистов и сценаристов. Проще говоря, из списка требуемых специалистов можно сделать вывод о том, что проект находится если не на зачаточных, то на весьма ранних стадиях развития.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Вместе с тем авторы отметили, что продолжают создавать одиночные приключения Элой. По всей видимости, таким образом Guerilla намекнула на готовящееся к выходу дополнение Burning Shores.

#horizon forbidden west
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