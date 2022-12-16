Издание «Коммерсантъ» обратило внимание на то, что вчера, 15 декабря, в России была зарегистрирована автономная некоммерческая организация (АНО) «Организация развития видеоигровой индустрии», призванная развивать отечественную индустрию разработки видеоигр.
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Руководителем организации назначен разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников, который дал «Коммерсанту» небольшой, но важный комментарий. По словам Овчинникова, фактически организация была создана ещё в 2021 году, но формализировать её создание с юридической точки зрения решили только сейчас. Как поясняет Овчинников, в задачу организации войдёт поддержка отечественных разработчиков, различных интересных видеоигровых проектов, а также содействовать созданию положительного образа игровой культуры.
Стоит отметить, что отечественная игровая индустрия и раньше пребывала в полумёртвом состоянии, а после событий в этом году и её остатки «релоцировались». Таким образом, о российском геймдеве можно говорить только с большой натяжкой: даже ожидаемая всеми российскими геймерами Atomic Heart по факту создаётся студией, расположенной на Кипре. Возможно ли переломить данную ситуацию, учитывая, что игропром исторически является одной из самых космополитичных отраслей искусств, закономерно стремясь на глобальный рынок, вопрос сложный.