Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В России учредили объединение, призванное развить отечественную видеоигровую индустрию
Тут не развивать надо, а строить с нуля.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Издание «Коммерсантъ» обратило внимание на то, что вчера, 15 декабря, в России была зарегистрирована автономная некоммерческая организация (АНО) «Организация развития видеоигровой индустрии», призванная развивать отечественную индустрию разработки видеоигр.

реклама

Руководителем организации назначен разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников, который дал «Коммерсанту» небольшой, но важный комментарий. По словам Овчинникова, фактически организация была создана ещё в 2021 году, но формализировать её создание с юридической точки зрения решили только сейчас. Как поясняет Овчинников, в задачу организации войдёт поддержка отечественных разработчиков, различных интересных видеоигровых проектов, а также содействовать созданию положительного образа игровой культуры.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Стоит отметить, что отечественная игровая индустрия и раньше пребывала в полумёртвом состоянии, а после событий в этом году и её остатки «релоцировались». Таким образом, о российском геймдеве можно говорить только с большой натяжкой: даже ожидаемая всеми российскими геймерами Atomic Heart по факту создаётся студией, расположенной на Кипре. Возможно ли переломить данную ситуацию, учитывая, что игропром исторически является одной из самых космополитичных отраслей искусств, закономерно стремясь на глобальный рынок, вопрос сложный.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
1152
В США испытали гиперзвуковую ракету, стоит ли России опасаться и поставят ли ее на Украину
36
Очередные проблемы Linux систем - как лишиться операционной системы просто установив драйвер
133
Оптимизируем Sony PlayStation 4 Pro для комфортной игры
17
Обзор Machenike S15C: игровой ноутбук с i7 и RTX 3060 по адекватной цене
26
Покупаем игровую консоль на барахолке - на что обратить внимание
34
Может ли Россия победить США и Европу в экономической войне, и стоит ли ждать помощи от союзников
163
5 аниме ужасов, которые заставят вас пожалеть, что вы никогда их не смотрели
16
Приедет ли в Россию новое компьютерное железо, и что будет с ценами – прогноз на 2023 год
14
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
25

Сейчас обсуждают

Vorvort
16:50
Т.е значительное увеличение производительности платформы без замены материнки - это доение хомяков? 😂 Я сменил 2700Х на 5800Х - отличный апгрейд. Интелбои со времен 8700К уже 3 материнки купили: для...
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
Вежливый_N_A_S_A_M-S
16:50
страна моксель атаковала тремя крылатыми ракетами Волгоградскую Народную Республику
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Andri Klin
16:50
Ошибка, 5 поколений было. Bristol Ridge дозеновский под AM4 тоже был.
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
Giant_calmar
16:49
Автономности сильно не хватает, нужно хотя бы 6 часов игры без подзарядки
Разработчики Steam Deck рассказали о настоящем и будущем консоли, создании ПК и нового контроллера
kib@rg
16:49
У вас ошибочка, это 7900X боксовый за 36610 рублей 46 копеек. И 13600KF за 20к с Алика его порвет во всех играх.
Цены на процессоры AMD Ryzen 7000 пошли вниз – выгодно ли покупать Ryzen 7 7700X на Newegg
pOdOnOg
16:48
Мы друг друга выпиливаем, то чего и добивалось сшп и их приблуда...
За последнюю ночь ВС России были вновь нанесены ракетные удары по энергосетям Украины
Xardazzz
16:47
да я до сих пор на аналоге 8700К (8086к) сижу. зачем менять, мне везде хватает. разница в 4к с топовым 13900к где то 6%
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
swr5
16:46
Несмотря на то, что обе компании американские (хотя я бы поспорил на счет Интела, Израиль - привет!), и существуют для того, что-бы зарабатывать деньги, есть существенные различия в политике, подходах...
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
informator
16:44
Положил болт давно на гейминг, все равно последние игры просто шлак за который даже жалко деньги отдавать с 2080 до некстген консолей припиваючи доживу) Больше в настольный ПК вкладываться не буду, не...
Санкции США заставят YMTC уже к 2024 году отказаться от амбиций в сфере выпуска 3D NAND
Кружит голову Ландыш
16:44
Дмитрий @medvedev_telegram Медведев назвал законные военные цели России: 1. Любые войска противника; 2. Любая военная и вспомогательная техника; 3. Любые объекты военной инфраструктуры и из гражд...
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем