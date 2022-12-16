Но прецеденты бывали, поэтому не загадываем и всё равно закладываем возможность переноса.

Разработчики из EA Motive решили порадовать тех, кто ждут конца января и выхода ремейка Dead Space приятными известиями: проект отправился в печать, а это означает, что работа над ним полностью завершена, а дата релиза если и изменится, то исключительно в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Которые, впрочем, имеют свойство наступать в самый неожиданный момент, поэтому безусловно радоваться уходу ремейка Dead Space «на золото» в сегодняшней действительности игропрома, пожалуй, не стоит.

реклама

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Релиз назначен на 27 января. Напомним, что ремейк порадует современной графикой и усовершенствованными механиками игрового процесса, кинематографичными вставками, а также расширенными, где это необходимо, локациями. В остальном же нас ждёт старый добрый Dead Space, за который данный проект четырнадцать лет назад полюбили миллионы геймеров.