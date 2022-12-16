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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ремейк Dead Space отправился в печать, релиз — в конце января
Но прецеденты бывали, поэтому не загадываем и всё равно закладываем возможность переноса.
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Разработчики из EA Motive решили порадовать тех, кто ждут конца января и выхода ремейка Dead Space приятными известиями: проект отправился в печать, а это означает, что работа над ним полностью завершена, а дата релиза если и изменится, то исключительно в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Которые, впрочем, имеют свойство наступать в самый неожиданный момент, поэтому безусловно радоваться уходу ремейка Dead Space «на золото» в сегодняшней действительности игропрома, пожалуй, не стоит.

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Релиз назначен на 27 января. Напомним, что ремейк порадует современной графикой и усовершенствованными механиками игрового процесса, кинематографичными вставками, а также расширенными, где это необходимо, локациями. В остальном же нас ждёт старый добрый Dead Space, за который данный проект четырнадцать лет назад полюбили миллионы геймеров.

#electronic arts #dead space #ea motive
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