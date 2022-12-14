Как и было обещано, сегодня Avalanche Software расщедрилась и опубликовала получасовой геймплейный ролик Hogwarts Legacy, в котором затронула тему полётов как на метле, так и на гиппогрифе, а также продемонстрировала магические сражения, в которых главный герой изо всех сил направляет волшебную палочку на оппонента, причиняя тому невыносимые страдания.
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Основным инструментом передвижения станет метла, которую можно призвать в удобный момент и осуществлять на ней стремительные полёты, исследуя мир и сокращая необходимое на перемещение время. Затем в процессе игры главный герой может получить гиппогрифа, который призывается так же, как метла, но при этом имеет альтернативный режим передвижения — в виде своеобразной лошади.
Попутно разработчики «погуляли» по различным локациям как в самом Хогвартсе, так и в его окрестностях. Ну, а самостоятельно побродить по живописным местам можно будет с 10 февраля. В России — только окольными путями или через «народную» версию. Стыдиться последнего, учитывая неадекватное отношение крупных издателей к российскому рынку, не стоит.