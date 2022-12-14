Ещё по Хогвартсу погуляли.

Как и было обещано, сегодня Avalanche Software расщедрилась и опубликовала получасовой геймплейный ролик Hogwarts Legacy, в котором затронула тему полётов как на метле, так и на гиппогрифе, а также продемонстрировала магические сражения, в которых главный герой изо всех сил направляет волшебную палочку на оппонента, причиняя тому невыносимые страдания.

реклама

Основным инструментом передвижения станет метла, которую можно призвать в удобный момент и осуществлять на ней стремительные полёты, исследуя мир и сокращая необходимое на перемещение время. Затем в процессе игры главный герой может получить гиппогрифа, который призывается так же, как метла, но при этом имеет альтернативный режим передвижения — в виде своеобразной лошади.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Попутно разработчики «погуляли» по различным локациям как в самом Хогвартсе, так и в его окрестностях. Ну, а самостоятельно побродить по живописным местам можно будет с 10 февраля. В России — только окольными путями или через «народную» версию. Стыдиться последнего, учитывая неадекватное отношение крупных издателей к российскому рынку, не стоит.