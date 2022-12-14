Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Свежий геймплей Hogwarts Legacy посвятили полётам и магическим сражениям
Ещё по Хогвартсу погуляли.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Как и было обещано, сегодня Avalanche Software расщедрилась и опубликовала получасовой геймплейный ролик Hogwarts Legacy, в котором затронула тему полётов как на метле, так и на гиппогрифе, а также продемонстрировала магические сражения, в которых главный герой изо всех сил направляет волшебную палочку на оппонента, причиняя тому невыносимые страдания.

реклама

Основным инструментом передвижения станет метла, которую можно призвать в удобный момент и осуществлять на ней стремительные полёты, исследуя мир и сокращая необходимое на перемещение время. Затем в процессе игры главный герой может получить гиппогрифа, который призывается так же, как метла, но при этом имеет альтернативный режим передвижения — в виде своеобразной лошади.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Попутно разработчики «погуляли» по различным локациям как в самом Хогвартсе, так и в его окрестностях. Ну, а самостоятельно побродить по живописным местам можно будет с 10 февраля. В России — только окольными путями или через «народную» версию. Стыдиться последнего, учитывая неадекватное отношение крупных издателей к российскому рынку, не стоит.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
37
Фантастические перекупы на Авито
22
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)
13
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
40
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
35
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
64
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
277
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
217
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
13

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
22:27
Жаль чипов, лучше бы AMD увеличила квоту для ASRock или PowerColor.
Biostar представила видеокарты AMD Radeon RX 7900 — референсные и в собственном дизайне
Сергей Vorvort
22:24
БП под замену, 5600Х+B450+6700XT=комфортный гейминг на долгие годы.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Evgen100
22:21
Смотря где он живёт! Я вот поездил по России, повидал всякого! В некоторых населённых пунктах и небольших городах не то зарплата, работы нет, а если есть - то малооплачиваемая, или ты работает за 15 и...
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
Аye
22:21
Да я знаю, всё-таки я уже исписался.
Почему Россия не может договориться с США – стоить ли верить европейским и американским политикам
Антон Васильев
22:20
Шеша, извини, но ты стал нудным и скушным
Почему Россия не может договориться с США – стоить ли верить европейским и американским политикам
Аye
22:19
Почему Россия не может договориться с США – стоить ли верить европейским и американским политикам
Антон Васильев
22:19
Почему Россия не может договориться с США – стоить ли верить европейским и американским политикам
Тема Круглов
22:16
Например ко мне провели 10 ампер и я не могу их использовать? Могу только иногда. Если постоянно то это плохо? Ну проводили бы тогда столько сколько можно в чем проблема. Это как подключить инет на 10...
Российских майнеров начинают привлекать к ответственности
Аye
22:15
Нюхай мою пуку
Почему Россия не может договориться с США – стоить ли верить европейским и американским политикам
Nagibator3000
22:15
Точно, любитель сам купить барахло и продавать втридорога, воняя всем остальным в объявления. А как в одном из блогов написал, что из РБ, то всё сразу встало на свои места.
Покупаем игровую консоль на барахолке - на что обратить внимание
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем