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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы «Ведьмака 3» в курсе проблем, с которыми столкнулись PC-игроки в обновлённой версии, и готовят патч
А вот до релиза это сделать было нельзя.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

CD Projekt RED сегодня продемонстрировала, что тяжёлый опыт её особо ничему не учит: расхлёбывая кашу с катастрофическим релизом Cyberpunk 2077, в компании почему-то не усвоили, что перед запуском проекта, пусть даже если это просто «некстгенное» обновление, его принято проверять на работоспособность. Как итог, сегодня PC-геймеры, пожелавшие заново пройти третьего «Ведьмака» с официальным графическим и не только обновлением, оказались неприятно удивлены многочисленными недоработками и, что самое важное, большими проблемами с оптимизацией.

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Геймеры жалуются на неадекватную уровню графики производительность даже на самых современных графических ускорителях, подтормаживания и даже на артефакты. Разработчики из CD Projekt RED сообщили, что им известно о технических проблемах, с которыми сталкиваются пользователи PC. Сейчас в студии разбираются с неполадками и их причинами, и постараются максимально быстро выпустить соответствующее обновление.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В основном обновлённая версия «Ведьмака 3» предназначалась для консолей текущего поколения. PC-версию, по всей видимости, делали по остаточному принципу, считая её неприоритетной вследствие того, что она и в оригинале выглядит роскошно.

#cd projekt red #the witcher 3 wild hunt
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