А вот до релиза это сделать было нельзя.

CD Projekt RED сегодня продемонстрировала, что тяжёлый опыт её особо ничему не учит: расхлёбывая кашу с катастрофическим релизом Cyberpunk 2077, в компании почему-то не усвоили, что перед запуском проекта, пусть даже если это просто «некстгенное» обновление, его принято проверять на работоспособность. Как итог, сегодня PC-геймеры, пожелавшие заново пройти третьего «Ведьмака» с официальным графическим и не только обновлением, оказались неприятно удивлены многочисленными недоработками и, что самое важное, большими проблемами с оптимизацией.

реклама

Геймеры жалуются на неадекватную уровню графики производительность даже на самых современных графических ускорителях, подтормаживания и даже на артефакты. Разработчики из CD Projekt RED сообщили, что им известно о технических проблемах, с которыми сталкиваются пользователи PC. Сейчас в студии разбираются с неполадками и их причинами, и постараются максимально быстро выпустить соответствующее обновление.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В основном обновлённая версия «Ведьмака 3» предназначалась для консолей текущего поколения. PC-версию, по всей видимости, делали по остаточному принципу, считая её неприоритетной вследствие того, что она и в оригинале выглядит роскошно.