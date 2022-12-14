CD Projekt RED сегодня продемонстрировала, что тяжёлый опыт её особо ничему не учит: расхлёбывая кашу с катастрофическим релизом Cyberpunk 2077, в компании почему-то не усвоили, что перед запуском проекта, пусть даже если это просто «некстгенное» обновление, его принято проверять на работоспособность. Как итог, сегодня PC-геймеры, пожелавшие заново пройти третьего «Ведьмака» с официальным графическим и не только обновлением, оказались неприятно удивлены многочисленными недоработками и, что самое важное, большими проблемами с оптимизацией.
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Геймеры жалуются на неадекватную уровню графики производительность даже на самых современных графических ускорителях, подтормаживания и даже на артефакты. Разработчики из CD Projekt RED сообщили, что им известно о технических проблемах, с которыми сталкиваются пользователи PC. Сейчас в студии разбираются с неполадками и их причинами, и постараются максимально быстро выпустить соответствующее обновление.
В основном обновлённая версия «Ведьмака 3» предназначалась для консолей текущего поколения. PC-версию, по всей видимости, делали по остаточному принципу, считая её неприоритетной вследствие того, что она и в оригинале выглядит роскошно.