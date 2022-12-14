Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Игра «новая», контент старый — в Overwatch 2 стартовала «Зимняя сказка»
И так у Blizzard во всём.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

К сожалению, времена, когда Blizzard задавала тон в игропроме, давным-давно канули в лету, и сегодня компания даже на роль догоняющей не особо годится. Взять тот же заваленный критикой боевой пропуск в Overwatch 2 или, что совсем забавно, повторяющиеся внутриигровые события, перекочевавшие в «сиквел» из «оригинала». Так, например, стартовавшая вчера вечером «Зимняя сказка», посвящённая рождественским и новогодним праздникам, в плане контента ничем не отличается от аналогичных событий в первой Overwatch.

реклама

Итак, в рамках «Зимней сказки» игроков в Overwatch 2 ожидают знакомые и давно потерявшие свою актуальность режимы «Охота на йети», «Снежная схватка», «Операция "Метелица"» и «Ледяная ликвидация». Режимы кроме «Охоты на йети» так или иначе связаны со снегом, льдом и различными зимними видами развлечений. Что же до «Охоты на йети», то данный режим представляет собой асимметричную схватку, в котором группе охотниц на йети (Мэй) необходимо одолеть бигфута-людоеда (Уинстона в особом облике), а бигфуту, в свою очередь, необходимо собирать мясо и давать охотницам отпор.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ожидайте также различные зимние и рождественские облики персонажей, граффити, значки, лучшие моменты матча и прочий косметический контент. Событие продлится до 4 января.

#blizzard #overwatch 2
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Blizzard подтвердила, что в России и Беларуси в Diablo IV поиграть не удастся
Похоже, Diablo IV обойдёт РФ и РБ стороной
Diablo IV: эффектный трейлер и релиз в июне следующего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
71
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
37
Фантастические перекупы на Авито
22
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)
13
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
35
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
61
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
273
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
30
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
187
165-летние джинсы Levis, обнаруженные на затонувшем судне времен Золотой лихорадки, проданы за $114K
10

Сейчас обсуждают

Оксана Filipok
19:06
а взятие села за 10 месяцев это успех, прорыв или рывок?
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Оксана Filipok
19:06
а полуебки это кто?
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Ky2ky
19:05
Афтар нищеброд , у меня даже на м2 сст 2тб, про дисковое пространство я помолчу
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
Яяяяяяяя Бббббб
19:04
я вообще думаю иметь 2 комплекта резины, на зиму и на лето. Меня удивило как горняк может вполне нормлаьно ездить зимой. Притом и летом наши тротуары, да и дороги напоминают местами жесткий офф-роуд. ...
Велосипеды Кама из 90-х возвращаются - конвейер запущен
-=metallist=-
19:04
А че ж тогда предки ваши укрские решили волить под царя восточного, православного? Кто ж вам тогда люлей давал, что без нас обойтись не могли, а? Забыл?
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Stupid Miner
19:02
4080 или 7900хт норм выбор .
AMD рассказала о новых возможностях для стримеров в Radeon RX 7900 и фирменном ПО Adrenalin Edition
-=metallist=-
19:01
На Украине правильно)
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Станислав Машкин
19:01
Что называется, когда электрика попросили рассказать про компилятор
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
Вежливый N_A_S_A-M-S
19:00
ага. сбежал рогатый металист. не появляется. Зеленский призвал Европарламент принять резолюцию о создании спецтрибунала по преступлениям России в Украине
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
-=metallist=-
19:00
Отсылка к вежливым людям отчетливо видна.
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем