И так у Blizzard во всём.

К сожалению, времена, когда Blizzard задавала тон в игропроме, давным-давно канули в лету, и сегодня компания даже на роль догоняющей не особо годится. Взять тот же заваленный критикой боевой пропуск в Overwatch 2 или, что совсем забавно, повторяющиеся внутриигровые события, перекочевавшие в «сиквел» из «оригинала». Так, например, стартовавшая вчера вечером «Зимняя сказка», посвящённая рождественским и новогодним праздникам, в плане контента ничем не отличается от аналогичных событий в первой Overwatch.

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Итак, в рамках «Зимней сказки» игроков в Overwatch 2 ожидают знакомые и давно потерявшие свою актуальность режимы «Охота на йети», «Снежная схватка», «Операция "Метелица"» и «Ледяная ликвидация». Режимы кроме «Охоты на йети» так или иначе связаны со снегом, льдом и различными зимними видами развлечений. Что же до «Охоты на йети», то данный режим представляет собой асимметричную схватку, в котором группе охотниц на йети (Мэй) необходимо одолеть бигфута-людоеда (Уинстона в особом облике), а бигфуту, в свою очередь, необходимо собирать мясо и давать охотницам отпор.

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Ожидайте также различные зимние и рождественские облики персонажей, граффити, значки, лучшие моменты матча и прочий косметический контент. Событие продлится до 4 января.