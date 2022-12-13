Их пример — другим наука.

Несколько лет назад Ubisoft решила, что очень разумным шагом будет принять предложение Epic Games и выпускать PC-версии своих игр в EGS и Ubisoft Store. Теория ожидаемо разлетелась на части при первом же столкновении с суровой реальностью, и вот, Ubisoft стремительно возвращается на прилавки Steam. Следующий на очереди к возвращению проект — Watch Dogs Legion, который появится в сервисе компании Valve уже 26 января.

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Изначально Watch Dogs Legion вышла осенью 2020 года. Проект повествует о том, как группировка свободолюбивых хакеров DedSec противостоит летящему в бездну диктатуры режиму. Действие игры разворачивается в Лондоне.

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За 14 месяцев своего пострелизного существования Watch Dogs Legion получила массу обновлений, ну а в начале 2022 года контентная поддержка проекта была прекращена.