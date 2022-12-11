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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Вышла четвёртая глава фанатского ремейка Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa
На это потребовался год.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

В прошлом году энтузиасты начали постепенно, главу за главой, выпускать фанатский ремейк Half-Life Blue Shift на основе проекта Black Mesa. Проект получил поддержку со стороны сообщества, и к концу прошлого года удалось выпустить три главы проекта. Производство четвёртой главы ремейка затянулось на год, и вот, сегодня энтузиасты наконец-то поделились радостной вестью: можно продолжить приключения.

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Напоминаем, что Half-Life Blue Shift — это официальное самостоятельное дополнение-ответвление к Half-Life, в котором мы играем за охранника Барни Калхуна и переживаем последствия каскадного резонанса в «Чёрной Мезе» параллельно с Гордоном Фрименом. Само дополнение в несколько раз короче оригинальной Half-Life и дополнения Opposing Force, но от этого не перестаёт быть важным с точки зрения любого фаната приключений молчаливого физика.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Установить Black Mesa Blue Shift, а именно так формально называется фанатский ремейк, можно через Steam, а на его официальной страничке указана подробная пошаговая инструкция.

#black mesa #hecu collective #black mesa blue shift #crowbar collectve
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