На это потребовался год.

В прошлом году энтузиасты начали постепенно, главу за главой, выпускать фанатский ремейк Half-Life Blue Shift на основе проекта Black Mesa. Проект получил поддержку со стороны сообщества, и к концу прошлого года удалось выпустить три главы проекта. Производство четвёртой главы ремейка затянулось на год, и вот, сегодня энтузиасты наконец-то поделились радостной вестью: можно продолжить приключения.

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Напоминаем, что Half-Life Blue Shift — это официальное самостоятельное дополнение-ответвление к Half-Life, в котором мы играем за охранника Барни Калхуна и переживаем последствия каскадного резонанса в «Чёрной Мезе» параллельно с Гордоном Фрименом. Само дополнение в несколько раз короче оригинальной Half-Life и дополнения Opposing Force, но от этого не перестаёт быть важным с точки зрения любого фаната приключений молчаливого физика.

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Установить Black Mesa Blue Shift, а именно так формально называется фанатский ремейк, можно через Steam, а на его официальной страничке указана подробная пошаговая инструкция.