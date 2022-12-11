Быть может, в производстве и находится Tekken 8, которая пока неизвестно, когда вообще выйдет, но наиболее современная на данный момент части серии — Tekken 7 — не теряет актуальности и продолжает продаваться внушительными тиражами. Как стало сегодня известно со слов создателя Tekken Кацухиро Харады, тираж седьмой номерной части серии перевалил за десять миллионов копий по всему миру.
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Кроме того, Харада дополнительно отметил, что суммарный тираж всех игр серии Tekken на сегодня составляет более 54 миллионов копий. Примечательно, что только за последние полгода было продано более миллиона новых копий Tekken 7 — в начале июня истекающего года разработчики сообщали о девятимиллионном тираже.
Релиз Tekken 7 состоялся летом 2017 года.