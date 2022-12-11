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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи файтинга Tekken 7 перевалили за десять миллионов копий
Показатель впечатляет.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
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4080 MSI Gaming по цене Palit
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Быть может, в производстве и находится Tekken 8, которая пока неизвестно, когда вообще выйдет, но наиболее современная на данный момент части серии — Tekken 7 — не теряет актуальности и продолжает продаваться внушительными тиражами. Как стало сегодня известно со слов создателя Tekken Кацухиро Харады, тираж седьмой номерной части серии перевалил за десять миллионов копий по всему миру.

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Кроме того, Харада дополнительно отметил, что суммарный тираж всех игр серии Tekken на сегодня составляет более 54 миллионов копий. Примечательно, что только за последние полгода было продано более миллиона новых копий Tekken 7 — в начале июня истекающего года разработчики сообщали о девятимиллионном тираже.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Релиз Tekken 7 состоялся летом 2017 года.

#tekken 7
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