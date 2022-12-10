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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Культовый геймдизайнер Хидетака Миядзака возглавил разработку Armored Core VI: Fires of Rubicon
Он приложил руку к Elden Ring, Dark Souls и Bloodborne.
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Разработчики из FromSoftware совместно с издательством Bandai Namco представили Armored Core VI: Fires of Rubicon — экшен с огромными роботами в уникальной научно-фантастической вселенной. Проект должен поступить в продажу на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

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Действие Armored Core VI: Fires of Rubicon происходит в мире, где существуют мехи. По сюжету, на далёкой планете Рубикон 3 было обнаружено загадочное новое вещество. Ожидалось, что в качестве источника энергии это вещество значительно улучшит технологические и коммуникационные возможности человечества. Вместо этого неизведанная субстанция вызвала катастрофу, которая охватила планету и окружающие звезды пламенем и штормами, сформировав Систему Пылающих Звёзд.

Почти полвека спустя то же самое вещество всплыло на поверхность на Рубиконе 3, планете, загрязненной и запечатанной в результате катастрофы. Внеземные корпорации и группы сопротивления борются за контроль над этим веществом. Игрок проникает на Рубикон в качестве независимого наёмника и оказывается втянут в борьбу за вещество с корпорациями и другими фракциями.

Разработчики из FromSoftware уже сейчас обещают, что в шестой Armored Core будет проработанная система кастомизации мехов, глубокая система прокачки и, что самое главное, зрелищные бои с врагами-мехами.

Хидетака Миядзаки (Hidetaka Miyazaki) будет задействован в качестве ключевого геймдиректора игры. Он в ответе за то, как выглядит экшен в открытом мире Elden Ring, который буквально вчера получил главную награду на The Game Awards 2022. А уважаемый в студии FromSoftware разработчик Масару Ямамура (Masaru Yamamura) занял пост директора.

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Armored Core VI: Fires of Rubicon выйдет на всех целевых платформах в 2023 году. Первый трейлер и скриншоты уже доступны для просмотра.

#fromsoftware #armored core vi fires of rubicon
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1TronpmG5
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Фигасе ты кирпич от зависти высрал. :) Думаю если бы у тебя была возможность летать на бизнесжете на халяву, то ты пел бы совсем другие песни. Бытие определяет сознание. Впрочем, далеки эти хрюндели ...
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Яяяяяяяя Бббббб
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18:56
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Яяяяяяяя Бббббб
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18:51
Eбaть ценник
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cibershot
18:50
Весной уже были санкции, процессоры запретили итд а оно все продается как и раньше хаха.
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