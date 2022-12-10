За визуальную часть в игре действительно можно не переживать.

Разработчики из белорусской студии Sad Cat совместно с издательством Coatsink в рамках церемонии The Games Awards 2022 представили новый трейлер своего ретрофутуристического триллера Replaced. В ролике показали несколько новых локаций, познакомили с сюжетной затравкой и дали послушать одну новую композицию из саундтрека.

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Изначально проект был представлен в рамках июньской трансляции Xbox & Bethesda Games Showcase, прошедшей в прошлом году. Триллер должен был выйти в течение 2022 года на PC и консолях. В мае текущего года стало известно о переносе релиза до 2023 года: команде нужно было закрыть вопросы, связанные с релокацией, а также больше времени уделить полировке игрового клиента.

Напомним, события Replaced происходят в альтернативной Америке 1980-x годов. Игрок здесь будет действовать от лица искусственного интеллекта R.E.A.C.H., запертого в человеческом теле и предпринимающего попытки освоиться в мире людей в Финиксе.

«После ядерной катастрофы немало людей перешло на ту сторону закона, чтобы выжить в новом мире. Повсюду коррупция и жадность, а те, кто получил власть, видят в людях и их органах всего лишь валюту. REPLACED — это приключение для одного игрока со зрелищными перемещениями, динамичными боями и пиксель-артом.

Его действие разворачивается в суровом и непростом мире в стиле киберпанк, где антиутопия встречается с альтернативной историей. Исследуйте этот мир и раскройте его тайны в роли R.E.A.C.H., который начинает понимать, что за всё приходится платить», — гласит официальное описание проекта в Steam.

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Replaced, как и было озвучено ранее, выйдет на PC и консолях. Проект с первого дня пополнит собой библиотеку Game Pass.