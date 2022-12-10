Несмотря на свой нестандартный и с первого взгляда даже отталкивающий сеттинг, «выживач» Grounded от Obsidian продолжает привлекать внимание огромного числа игроков. Так, на днях пользовательская база проекта перевалила за 15 миллионов человек, что является значительным ростом по сравнению с результатами от начала ноября, когда данный показатель составлял 13 миллионов человек.
реклама
Важно помнить, что в случае с Grounded пользовательская база не равна числу проданных копий проекта: «выживач» распространяется в том числе посредством подписки Game Pass, где огромное число пользователе знакомятся с ним по остаточному принципу, не уделяя проекту большого внимания, но всё равно попадают в статистику, которой затем и хвастаются представители Obsidian.
С течением времени, когда одиночные игры будут приобретаться игроками только в составе подписки, поскольку платить по $70 долларов за каждую новинку становится накладно, о такой статистике, как проданные копии, можно будет и вовсе забыть как о неком архаизме.