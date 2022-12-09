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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Главный разработчик Bioshock и Bioshock Infinite представил свой новый проект — иммерсивный шутер Judas
Знакомый геймплей и подход к разработке. А что ещё надо?
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Разработчики из студии Ghost Story Games, которую основал идейный вдохновитель и создатель Bioshock и Bioshock Infinite, представили свой дебютный проект. Он получил название Judas, а сходство с предыдущими работами Кена Левина здесь отчётливо прослеживается даже сейчас.

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Повествование игры тут разворачивается вокруг героини по имени Иуда, чей корабль разбивается на странной планете. Девушка хочет выбраться из неуютного и чужого для неё места, но для этого ей придётся объединиться с «самыми худшими врагами».

Что до сходства с Bioshock, то его действительно сложно не заметить. У Judas есть вид от первого лица, есть набор сверхъестественных способностей, богатый набор вооружения и странное место, которое нужно будет исследовать.

Добавьте сюда глубоко проработанный мир (плакаты на стенах, странные персонажи, чудные локации) и получите идеальное развитие всех тех идей, которые были в трилогии Bioshock. Собственно, для фанатов этого игрового сериала большего и не надо.

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У проекта Judas пока нет точной даты релиза. Зато мы знаем, что ига выйдет на ПК (Steam и Epic Games Store) и консолях. Помочь ознакомиться с художественным стилем проекта помогут трейлер и первые скриншоты.

#ghost story games #judas
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