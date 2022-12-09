Знакомый геймплей и подход к разработке. А что ещё надо?

Разработчики из студии Ghost Story Games, которую основал идейный вдохновитель и создатель Bioshock и Bioshock Infinite, представили свой дебютный проект. Он получил название Judas, а сходство с предыдущими работами Кена Левина здесь отчётливо прослеживается даже сейчас.

реклама

Повествование игры тут разворачивается вокруг героини по имени Иуда, чей корабль разбивается на странной планете. Девушка хочет выбраться из неуютного и чужого для неё места, но для этого ей придётся объединиться с «самыми худшими врагами».

Что до сходства с Bioshock, то его действительно сложно не заметить. У Judas есть вид от первого лица, есть набор сверхъестественных способностей, богатый набор вооружения и странное место, которое нужно будет исследовать.

Добавьте сюда глубоко проработанный мир (плакаты на стенах, странные персонажи, чудные локации) и получите идеальное развитие всех тех идей, которые были в трилогии Bioshock. Собственно, для фанатов этого игрового сериала большего и не надо.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

У проекта Judas пока нет точной даты релиза. Зато мы знаем, что ига выйдет на ПК (Steam и Epic Games Store) и консолях. Помочь ознакомиться с художественным стилем проекта помогут трейлер и первые скриншоты.